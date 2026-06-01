Comerciantes, empresarios y trabajadores del Centro Histórico de la Ciudad de México exigieron a las autoridades locales la liberación de las vialidades bloqueadas, ya que afecta de manera importante a los negocios de la zona.

En un comunicado, la organización Procentrhico indicó que las afectaciones económicas son cada día más graves, ya que miles de clientes y proveedores enfrentan dificultades para ingresar a la zona.

Lo anterior, dijo, pone en riesgo empleos y negocios que aún no terminan de recuperarse de las pérdidas sufridas por la pandemia de Coronavirus.

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Agregó que los plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) u otras organizaciones que paralicen la ciudad no deben convertirse en un mecanismo permanente de presión política. “El diálogo y la negociación debe prevalecer sin perjudicar los derechos de terceros ni provocar pérdidas económicas a quienes generan empleo y cumplen con sus obligaciones”, agregó.

Además de sumarse al llamado de liberación de vialidades, la Comunidad Empresarial del Centro Histórico reconoció la libertad de expresión y manifestación, pero también dijo que es indispensable que las autoridades aseguren el equilibrio entre esos derechos y el libre tránsito, así como de la actividad económica.

De igual manera, llamó fortalecer las acciones para mantener la movilidad y las actividades productivas del Centro Histórico.

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“Estamos convencidos de que el diálogo, la legalidad y la búsqueda de consensos son las herramientas más eficaces para construir una ciudad incluyente, dinámica y respetuosa”, subrayó.

LL