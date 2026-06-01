La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reaccionó a las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada, quien se volvió a manifestar en contra de los Programas de Bienestar y su universalidad, pues sostuvo que “nuestro dinero se está yendo al caño”.

En entrevista con Azucena Uresti, Fox Quesada expresó que “está bien que le den al que necesite, sólo al que necesite. Así es obligado en un régimen que queremos todos avanzar y todos unirnos, pero nuestro dinero se está yendo al caño”.

Al respecto, Montiel Reyes, expresó que “su afirmación de que nuestro presupuesto se está yendo al caño, los dibuja de cuerpo entero”.

Lee también Sheinbaum reacciona a revocación de visas de EU a funcionarios mexicanos

“Lo que ya se fue al basurero de la historia es el régimen de corrupción, privilegios y abandono del PRIAN”, dijo.

En ese sentido, afirmó que en 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destinó más de 1 billón de pesos a los Programas para el Bienestar, que benefician a 42 millones de personas y que son derechos constitucionales.

“Que les quede claro: nuestra lucha es y siempre será que por el bien de todos primero los pobres”, concluyó.

apr