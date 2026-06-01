Para garantizar la seguridad de turistas y capitalinos durante la inauguración Copa del Mundo 2026 que se celebrará en la Ciudad de México, la administración capitalina desplegará un estado de fuerza conformado por 11 mil 219 elementos de distintas dependencias que resguardarán el Estadio Ciudad de México así como las inmediaciones del Zócalo, donde tendrá lugar el FIFA Fan Fest.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, precisó que por parte de la corporación que encabeza se desplegarán 9 mil 194 policías, apoyados con mil 21 vehículos.

Además, la SSC resguardará las 18 sedes donde tendrán lugar los festivales futboleros que se instalarán en distintos puntos de las 16 alcaldías, para lo que se desplegarán 291 elementos apoyados por 75 vehículos.

Reforzarán vigilancia en puntos estratégicos

Al participar en la inauguración de la Casa México Media Center, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el jefe de la Policía capitalina adelantó que también se reforzará la presencia policial en puntos estratégicos de la Ciudad en los que se espera una alta afluencia de personas, por ejemplo, corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios culturales y de esparcimiento.

“En suma, la Policía de la Ciudad de México desplegará más de 56 mil elementos para la vigilancia de las actividades de la Copa del Mundo y para garantizar la seguridad en toda la ciudad. Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardará las 18 sedes, como dijimos, de los festivales futboleros organizados por el Gobierno de la capital, donde esperamos una alta afluencia; además, por supuesto, del Festival Futbolero del Zócalo y el Estadio”, explicó.

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cr