En una industria cada vez más enfocada en la digitalización y el confort, el INEOS Grenadier mantiene firme su filosofía de construir vehículos con un propósito claro: ofrecer capacidades todoterreno reales. Ahora, la marca presenta en México el INEOS Grenadier Prototype, una edición limitada que rinde homenaje a los orígenes y al proceso de desarrollo de su icónico 4x4.

La historia del INEOS Grenadier es poco convencional. Su origen se remonta a 2017, cuando un grupo de entusiastas de la aventura se reunió en un pub de Londres y compartió una misma inquietud: los verdaderos vehículos todoterreno estaban desapareciendo del mercado. Mientras la industria apostaba por plataformas cada vez más refinadas y orientadas al uso urbano, INEOS decidió desarrollar desde cero un vehículo enfocado en la capacidad, la durabilidad y la funcionalidad.

Foto: INEOS

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El origen

Con diseño británico, ingeniería alemana y producción francesa, el Grenadier fue sometido a uno de los programas de pruebas más exigentes de la industria. Más de 130 prototipos recorrieron glaciares, desiertos, montañas y selvas alrededor del mundo, acumulando más de 1.8 millones de kilómetros antes de llegar a producción.

Es precisamente esa etapa de desarrollo la que inspira la nueva edición del INEOS Grenadier Prototype. Lejos de ser una simple variante estética, esta edición especial adopta el lenguaje visual de los vehículos de prueba y desarrollo, destacando elementos técnicos, materiales expuestos y detalles que ponen en primer plano la ingeniería detrás del modelo.

La marca señala que el INEOS Grenadier Prototype mantiene intactas las capacidades mecánicas y todoterreno que caracterizan al modelo, pero incorpora una identidad visual que celebra la honestidad de su construcción y el proceso que dio vida al proyecto.

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Unidades limitadas

Para el mercado mexicano, la disponibilidad será sumamente limitada. Solamente se comercializarán 30 unidades, distribuidas entre 20 versiones Station Wagon y 10 Quartermaster, que es la forma en que denominan a la pick-up. Cada ejemplar contará con una placa numerada individual, reforzando su exclusividad y atractivo para coleccionistas y entusiastas de la marca.

“Prototype representa una celebración de todo aquello que hace especial al Grenadier: su honestidad, su ingeniería y su capacidad de conectar emocionalmente con personas que siguen valorando vehículos construidos con propósito”, comentó Rodnei Silva, director general de la marca en México.

Foto: INEOS

La edición limitada INEOS Grenadier Prototype estará disponible en el país con un precio inicial de $1,925,000, y las reservas ya pueden realizarse a través de la red de distribuidores participantes y de la marca en México.

Con esta edición especial, INEOS no sólo celebra el nacimiento de un vehículo que desafió las tendencias de la industria, sino también la permanencia de una filosofía que sigue apostando por la aventura, la mecánica robusta y la capacidad todoterreno.

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