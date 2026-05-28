En el marco del mundial Volkswagen lanzó una serie especial que conecta directamente con uno de los eventos más importantes del año. Y es que la marca alemana anunció en México las nuevas versiones GOAL de Jetta, Taos y Tiguan, tres modelos fabricados en Puebla que ahora reciben detalles exclusivos tanto en diseño como en equipamiento.

Las nuevas ediciones especiales GOAL de Volkswagen toman como base las versiones Trendline de cada vehículo, aunque añaden elementos específicos que buscan diferenciarlos visualmente del resto de la gama. Además, tendrán producción limitada, algo que históricamente ha sido importante para las versiones conmemorativas de la marca en México.

¿Cómo son los Volkswagen GOAL?

De entrada, los Volkswagen GOAL comparten una identidad visual enfocada en el futbol. Los tres modelos incorporan stickers conmemorativos GOAL, rines con acabado oscurecido, cubiertas de espejos laterales en negro brillante y detalles cromados en distintas zonas de la carrocería.

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En el interior también hay cambios que Volkswagen añadió en vestiduras inspiradas en los gráficos de balones de futbol, emblemas GOAL en volante y asientos, además de costuras en tono “Silver Grey”. Dependiendo del modelo, también aparecen insertos decorativos exclusivos y pedales deportivos en acero inoxidable.

Foto: Benito Martínez Gil

Sin embargo, más allá del aspecto visual, cada edición GOAL suma algunos elementos funcionales. El Jetta GOAL agrega cámara de visión trasera y Climatronic touch; Taos GOAL incorpora climatizador de doble zona; mientras que Tiguan GOAL añade volante multifunción forrado en piel.

Producción limitada y colores disponibles

Volkswagen confirmó que estas versiones especiales tendrán disponibilidad limitada en México. El Jetta GOAL contará con 2,340 unidades, Taos GOAL tendrá 2,100 unidades y Tiguan GOAL estará limitada a 1,350 ejemplares.

Foto: Benito Martínez Gil

Los colores disponibles para esta edición serán:

Pure White

Deep Black Pearl

Platinum Grey

Pyrit Silver

Waimea Blue

Foto: Benito Martínez Gil

Precios de Volkswagen GOAL en México

Volkswagen también confirmó los precios oficiales para México:

Jetta GOAL: $469,900 pesos

Taos GOAL: $519,990 pesos

Tiguan GOAL: $629,990 pesos

Con esta estrategia, Volkswagen vuelve a apostar por las ediciones especiales como parte importante de su portafolio en México. Y es que la marca ya había utilizado este formato anteriormente con modelos como el Jetta Bicentenario, Beetle Dune o las versiones aniversario del Jetta GLI. Ahora, la edición GOAL busca aprovechar el vínculo histórico entre el futbol y Volkswagen dentro del mercado mexicano.

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