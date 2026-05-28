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Los trabajos abarcan aproximadamente 150 mil metros cuadrados de superficie, en una extensión de 7 kilómetros por sentido, desde el límite de García con Monterrey hasta la colonia Valle de Lincoln
La obra se realizará en horario nocturno para reducir afectaciones a la movilidad de miles de automovilistas.
En un hecho histórico para la movilidad y la infraestructura vial del municipio, el alcalde Manuel Guerra Cavazos anunció el inicio de la repavimentación integral de la Avenida Lincoln, una de las principales arterias de conexión metropolitana, que durante más de 15 años permaneció en condiciones de abandono.
A través de sus redes sociales, el presidente municipal informó que, gracias al programa “Tren de la Pavimentación”, ya comenzaron los trabajos de recarpeteo y rehabilitación de esta importante vialidad, una obra largamente esperada por miles de ciudadanos que diariamente transitan por la zona.
Buscan minimizar el tráfico
Manuel Guerra Cavazos destacó que los trabajos se realizan bajo estrictos estándares de calidad, mediante la supervisión permanente de un laboratorio especializado que verifica las condiciones y resistencia del concreto utilizado, garantizando una infraestructura duradera y segura para los usuarios.
Con el objetivo de minimizar las afectaciones al tránsito vehicular, las labores se desarrollarán principalmente durante las noches.
Los trabajos iniciaron con el cierre parcial de un carril en horario de 8:45 de la noche a 4:45 de la mañana y continuarán con la intervención de dos carriles a partir de las 10:00 de la noche, dentro de un programa de ejecución estimado en 18 semanas.
El Gobierno Municipal de García, a través de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, contempla la rehabilitación de aproximadamente 150 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, desde la zona de Home Depot, en los límites con Monterrey, hasta la colonia Valle de Lincoln, cubriendo una extensión cercana a los 7 kilómetros por cada sentido de circulación.
Con esta intervención, la administración encabezada por Manuel Guerra Cavazos continúa transformando las principales avenidas del municipio mediante el programa “Tren de la Pavimentación”, impulsando obras de alto impacto que fortalecen la movilidad, elevan la seguridad vial y mejoran la calidad de vida de miles de familias de García.
"Estamos recuperando vialidades que por años permanecieron en el abandono. La Avenida Lincoln es una de las arterias más importantes de nuestra ciudad y hoy estamos respondiendo con hechos a una demanda histórica de la ciudadanía", destacó el alcalde Manuel Guerra Cavazos.
Con acciones concretas y obras de gran alcance, el Gobierno Municipal de García reafirma su compromiso de construir una ciudad más moderna, conectada y con infraestructura de calidad para las presentes y futuras generaciones.
LL
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