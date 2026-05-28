Si eres de los que nunca le dicen que no a una buena hamburguesa, este Día de la Hamburguesa es ideal para comer cuantas hamburguesas quieras. A continuación, te compartimos 5 lugares que seguro te van a sorprender, perfectos para celebrar como se debe este clásico que le encanta a chicos y a grandes.

¿Por qué se celebra el 28 de mayo el Día de la Hamburguesa?

El Mercado de Santa María de la Cabeza, en Madrid, explica en su blog que no existe un organismo oficial que haya establecido esta fecha ni una razón única; aun así, el origen de este día tiene distintas versiones.

Una de las más difundidas es que esta celebración surge el 28 de mayo de 1900, cuando un inmigrante alemán llamado Louis Lassen, residente en Connecticut, Estados Unidos, habría servido por primera vez una hamburguesa en su pequeño local.

Según esta versión, un cliente le pidió algo rápido y sencillo de comer, y Lassen resolvió la petición colocando carne cocinada entre dos rebanadas de pan redondo.

Otras teorías señalan a la ciudad de Hamburgo, en Alemania, como parte de la historia de la hamburguesa, al relacionarla con la popularización de preparaciones de carne molida y con el uso del pan redondo que facilitó el formato tipo sándwich que hoy conocemos.

Con el paso del tiempo, esta conmemoración se convirtió en una tradición impulsada por el fenómeno de la globalización desde principios de la década de los 2000.

Lo cierto es que el 28 de mayo se ha consolidado como una fecha de celebración a nivel mundial, pues restaurantes, cadenas de comida y cocinas aprovechan el día para vender hamburguesas, desde la versión clásica hasta creaciones especiales.

Si vas a celebrar este día, modera el consumo de hamburguesas. Foto: Freepik

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5 lugares para comer hamburguesas hoy

Si todavía no sabes dónde celebrar el Día de la Hamburguesa, aquí te compartimos 5 lugares que harán que quieras probar más de una hamburguesa.

Chicago Bernie's Beef Bike

Desde 2019, este establecimiento se ha caracterizado por mantener una propuesta de hamburguesas y sus complementos basada en ingredientes frescos y recetas caseras.

Si antes de ir quieres revisar los precios, en su página oficial puedes encontrar en formato PDF todo el menú con los productos que ofrecen.

Por ejemplo, una hamburguesa clásica preparada con carne smashed, aderezo Bernie, cebolla morada, lechuga, pepinillos y jitomate puede variar en precio según el tamaño; la versión sencilla de 140 gramos cuesta $115.00.

Si quieres visitar esta hamburguesería, puedes acudir a estas dos direcciones:

Londres 251, Juárez, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600 Ciudad de México.

Ignacio Manuel Altamirano 86, San Rafael, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México.

Ambos lugares tienen un horario de lunes a jueves y domingo de 13:00 a 22:00 h, viernes y sábado de 13:00 a 23: 00 h.

Chicago Bernie's Beef Bike ofrece una gran variedad de hamburguesas y tamaños. Foto: Instagram @chicagobernies

Chazz

De acuerdo con el restaurante, se trata de un concepto 100% mexicano reconocido por ofrecer algunas de las primeras hamburguesas artesanales en la Ciudad de México.

Al igual que el establecimiento anterior, este lugar cuenta con un menú disponible en su página web; además de hamburguesas, ofrece sopas, entradas, papas y distintas bebidas, por lo que es una buena opción para quienes buscan acompañar el platillo estrella con algo más.

Entre las recomendaciones del chef hay una hamburguesa de choriqueso, preparada con chorizo, queso mozzarella gratinado y salsa de chistorra; esta opción tiene un costo de $250.00.

Si quieres visitar este lugar, tiene distintas sucursales, por lo que tendrás varias opciones para disfrutar de todo lo que ofrece:

Canoa 80, Tizapán San Ángel, Progreso Tizapán, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01080 Ciudad de México.

Calz Acoxpa 610, Coapa, Equipamiento Plaza Coapa, delegación Tlalpan, C.P. 14390 Ciudad de México.

Dakota 95, Nápoles, delegación Benito Juárez, C.P. 03810 Ciudad de México.

Vasco de Quiroga 3800, Lomas de Santa Fe, delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México.

Av. Insurgentes Sur 1971-Planta Baja, Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México.

Gran Terraza Lomas Verdes, Avenida Lomas Verdes 25, Boulevares, C.P. 53140 Naucalpan de Juárez.

Aunque todas las sucursales abren a partir de las 13:00 h, algunos establecimientos modifican su horario de cierre dependiendo del día, finalizando actividades entre las 22:00 y las 23:00 h, por lo que se recomienda consultar los horarios antes de acudir.

En Chazz podrás encontrar hamburguesas para los peques. Foto: Instagram @chazzoficial

El Purista MX Cheeseburgers

Este establecimiento se especializa en hamburguesas y ofrece distintos combos; aunque actualmente no cuenta con su menú disponible en línea, usuarios en Google Opiniones señalan que los precios van de los $100.00 a los $300.00 aproximadamente.

Su horario de atención es de lunes a jueves de 12:00 a 22:00 h; viernes y sábado de 12:00 a 23:00 h, y domingo de 13:00 a 21:00 h.

Por ahora, solo cuenta con una sucursal ubicada en Telefónica Gastro Park, en Bulevard, Agua Caliente, C.P. 8860, Zonaeste, en Tijuana, Baja California.

El Purista es una opción para las personas que quieren disfrutar de una rica hamburguesa en Tijuana. Foto: Instagram @elpurista.mx

Indómita Burger Punks

Si quieres salir de lo tradicional y vivir una experiencia con vibra punk mientras disfrutas una hamburguesa, este lugar es para ti, el establecimiento ofrece un menú con precios aproximados de entre $200.00 y $300.00 por persona, según Google Opinions.

El horario de servicio es de martes a viernes de 14:00 a 22:00 h; los sábados cuentan con servicio de desayunos desde las 9:00 y hasta las 22:00 h, mientras que los domingos abren a la misma hora, pero cierran a las 19:00 h; los lunes no abren.

El lugar se encuentra en la calle Miguel E. Schultz 7B, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Indómita Burger Punks promete un ambiente punk mientras comes tu hamburguesa. Foto: Instagram @indomita.burgers

La Patties

Este establecimiento ofrece servicio para eventos, ideal si buscas que tus invitados prueben una propuesta diferente, pero si solo quieres ir a comer, el precio puede variar según el menú y las promociones disponibles del día o del mes; de acuerdo con usuarios de Google, el consumo promedio por persona va de los $100.00 a los $200.00.

El horario de atención es de lunes a sábado de 14:00 a 21:45 h, mientras que los domingos opera de 14:00 a 20:00 h.

Se encuentra ubicado en Sabino 181, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La Patties también ofrecen servicio a domicilio, por si quieres disfrutar de estas hamburguesas sin salir de casa. Foto: Instagram @lapatties

Con estas 5 opciones podrás disfrutar a lo grande el Día de la Hamburguesa.

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