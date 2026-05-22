Durante la cremonia de la Guía Michelin México 2026, se presentaron siete nuevos restaurantes que obtuvieron por primera vez una estrella Michelin: Gaba, Huniik, Barra de Huniik, Alcalde, Xokol, Ixi'im y La Once Mil.

Con este reconocimiento, La Once Mil, de César de la Parra, se convirtió en la segunda taquería en ser acreedora de una estrella, luego de que El Califa de León recibiera una estrella durante la llegada de la Guía Michelin a México en 2024.

Al respecto, en su página de Instagram, publicaron lo siguiente: "Desde que soñamos con abrir una taquería, tuvimos un objetivo claro: crear bocados memorables. Hoy, hace apenas unos minutos, recibimos una Estrella Michelin.

"Este reconocimiento pertenece a todo el equipo que cuida cada detalle, que trabaja con pasión todos los días y que hace posible que cada taco esté a la altura de ese sueño con el que empezamos".

Taquito de La Once Mil en costra de queso. Foto: IG @tacoslaoncemil

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¿Qué comer en La Once Mil?

México es un país taquero. Según el Mapa del Universo del Taco, aproximadamente, en México hay 138 mil taquerías registradas y en las grandes urbes como la Ciudad de México, hay un estimado de un puesto de tacos por cada 400 personas.

La Once Mil brilla con luz propia. La taquería cuenta con una gran selección de salsas caseras, desde las que no pican tanto como la cruda hasta las realmente picantes como la salsa martajeada de chile de árbol y morita.

En cuanto a la proteína, las carnes que utilizan son de primera calidad, como es el caso de la arrachera prime, su picaña o el black angus. Otro punto que hace a La Once Mil especial son sus tortillas hechas a mano al momento lo cual le da a los tacos un toque verdaderamente especial.

El menú se divide en diferentes opciones, comenzando por tostadas de Spicy Tuna, Ceviche Acapulco, Camarones o Tiradito de palmito.

En cuanto a los tacos, no te puedes perder el de Trompo de picaña y sirloin black angus, el de Arrachera prime lemon pepper a la leña y qué decir del taco de carnitas de lechón confitado.

Otras opciones de tacos incluyen el Ribeye chairmans reserve o gaonera y para como opción vegetariana: brabacoa de hongos.

El menú también incluye quesadillas, sopa, ensalada y el famoso queso fundido. Para beber hay desde las famosas aguas frescas, cervezas y hasta vino. Los postres no pueden faltar, te recomendamos pedir el pastel de Tres leches.

Prueba desde la famosa gaonera hasta el taco de hongos. Foto: IG @tacoslaoncemil

¿Dónde se encuentra La Once Mil?

La taquería La Once Mil se ubica en la zona de Lomas de Chapultepec, al Poniente de la Ciudad de México. La dirección es: Monte Everest 780. La taquería opera en un horario de 12:00 a 23:30. También cuentan con una sucursal en la colonia Roma, en Orizaba 83. El precio promedio de un taco es de 135 pesos, por lo que la cuenta con bebida, complemento y postres, puede superar los mil pesos.

De lo más reciente que se ha dicho de La Once Mil, está su llegada a Madrid, España para el verano de 2026. Esto a través de la sociedad entre César de la Parra y Nacho Ventosa del afamado restaurante madrileño Los 33, el cual está liderado por el chef Oswaldo González Herce.

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