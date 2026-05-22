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Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, inauguró un nuevo Sendero Seguro que conecta a las colonias Granjas Populares Guadalupe Tulpetlac, Viviendas Venta de Carpio, Industrias Ecatepec y Río de Luz.
“Aquí estamos, inaugurando un Sendero Seguro más. La gente está contenta, muchos murales, mucha luz y aquí estamos”, afirmó Cisneros Coss, quien caminó junto con vecinos en la calle Prolongación Sección 5.
La alcaldesa del gobierno municipal de Ecatepec precisó que los Senderos Seguros tienen como finalidad brindar mayor seguridad a la población, ya que las luminarias inhiben la comisión de delitos.
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Y para complementar, el Ayuntamiento de Ecatepec realiza trabajo integral con diversas áreas que conforman la administración municipal con bacheo, balizamiento, limpieza e instalación de videocámaras y alarmas, entre otras acciones.
“Vengo a comprometerme mucho más, porque avanzamos y avanzamos, pero todavía falta muchísimo. La verdad es que cada día me lleno más de ánimo, veo a la gente y me sigo llenando de ánimo”, sostuvo Cisneros Coss.
La calle antes era muy oscura y asaltaban, dijeron pobladores de la zona, luego de la inauguración del Sendero Seguro en la calle Prolongación Sección 5.
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jecg/cr
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