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El derrumbe de una estructura de construcción movilizó a servicios de emergencia la tarde de este viernes en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de que una barda colapsara y cayera sobre un camión de transporte público y varios vehículos particulares, dejando al menos tres personas lesionadas.
El incidente ocurrió en el cruce de Allende y Juan Álvarez, frente a un mercado, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, la estructura que formaba parte de una obra en construcción, se vino abajo y terminó impactando unidades que circulaban o se encontraban estacionadas en la zona.
Testigos alertaron sobre personas heridas tras la caída de escombros, por lo que cuerpos de emergencia y personal de rescate se trasladaron al sitio para atender a los lesionados y evaluar posibles riesgos adicionales en la estructura afectada.
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La circulación en la zona fue afectada mientras continúan las labores de atención y retiro de escombros. Hasta el momento, autoridades trabajan para determinar las causas del colapso y descartar más personas atrapadas o daños mayores.
Personal de la Policía Metropolitana de la SSC acordonó la zona donde ocurrió la caída de una barda sobre un camión de transporte público donde tres personas resultaron lesionadas y son atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil, en tanto con apoyo de la ciudadanía se realiza el retiro de escombros para liberar la unidad y que pueda ser retirada.
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vr/cr
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