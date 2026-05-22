El derrumbe de una estructura de construcción movilizó a servicios de emergencia la tarde de este viernes en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de que una barda colapsara y cayera sobre un camión de transporte público y varios vehículos particulares, dejando al menos tres personas lesionadas.

La barda colapsó y cayó sobre un camión de transporte público y varios vehículos particulares. Foto: Especial

El incidente ocurrió en el cruce de Allende y Juan Álvarez, frente a un mercado, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, la estructura que formaba parte de una obra en construcción, se vino abajo y terminó impactando unidades que circulaban o se encontraban estacionadas en la zona.

Testigos alertaron sobre personas heridas tras la caída de escombros, por lo que cuerpos de emergencia y personal de rescate se trasladaron al sitio para atender a los lesionados y evaluar posibles riesgos adicionales en la estructura afectada.

Testigos alertaron sobre personas heridas tras la caída de escombros, por lo que cuerpos de emergencia y personal de rescate se trasladaron al sitio para atender a los lesionados. Foto: Especial

Lee también Vinculan a proceso a 3 presuntos integrantes de UJ40, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX; están acusados de asociación delictuosa

La circulación en la zona fue afectada mientras continúan las labores de atención y retiro de escombros. Hasta el momento, autoridades trabajan para determinar las causas del colapso y descartar más personas atrapadas o daños mayores.

Cae barda en el Centro Histórico. Foto: Especial

Personal de la Policía Metropolitana de la SSC acordonó la zona donde ocurrió la caída de una barda sobre un camión de transporte público donde tres personas resultaron lesionadas y son atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil, en tanto con apoyo de la ciudadanía se realiza el retiro de escombros para liberar la unidad y que pueda ser retirada.

Cae barda en el Centro Histórico. Foto: Especial

vr/cr