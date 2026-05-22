El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que el conflicto "se resolverá pronto", durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de Nueva York.

"Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto, afirmó el mandatario.

El mandatario dijo que la operación "Furia Épica" lanzada contra ese país el pasado 28 de febrero va a garantizar que Irán, al que calificó como "el principal patrocinador del terrorismo", no consiga armas nucleares.

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"No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben, añadió.

Tras el mitin, el mandatario regresó a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster (Nueva Jersey), como se había anunciado previamente.

CBS News: EU se prepara para nuevos ataques militares contra Irán

CBS News informó que, según fuentes con conocimiento directo de la planificación, la administración Trump se preparaba para una nueva ronda de ataques militares contra Irán, incluso mientras continuaban las negociaciones diplomáticas.

Hasta el viernes por la tarde no se había tomado ninguna decisión definitiva sobre los ataques. Según varias fuentes, algunos miembros del ejército y de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos cancelaron sus planes para el fin de semana del Día de los Caídos ante la previsión de posibles bombardeos.

La portavoz de la Casa Blanca responsable de temas de política exterior, Anna Kelly, declaró a ese medio que Trump ha "dejado muy claras sus líneas rojas: Irán nunca podrá poseer un arma nuclear y no podrá conservar su uranio enriquecido".

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El propio Trump informó este viernes a través de su red Truth Social que tampoco acudirá este fin de semana a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en Bahamas porque quiere estar en Washington en este "momento importante".

La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles, pero el cambio de planes se produce mientras Estados Unidos e Irán negocian, a través de los mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Asimismo, Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aumentado la presión con un bloqueo petrolero y con la imputación, esta misma semana, contra el expresidente cubano Raúl Castro.

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gs