Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a pesar de su deseo de acudir a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., este fin de semana en Bahamas, su compromiso y "amor por EU" no le permiten dejar sus obligaciones en medio de la guerra con Irán y las amenazas contra Cuba.

"Aunque deseaba enormemente estar con mi hijo, Don Jr., y con el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relativas al gobierno, así como mi amor a los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo", anunció el mandatario en su red Truth Social.

El republicano insistió en que considera "importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca, durante este importante periodo de tiempo" y culminó con un "¡Felicidades a Don y a Bettina!".

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La confirmación de la ausencia del presidente estadounidense en las nupcias de su primogénito llega un día después de que dijera en el Despacho Oval que intentaría asistir a lo que calificó como "un evento privado, muy pequeño", pero que no era "un buen momento, debido a Irán y otros asuntos".

"Es una situación en la que no tengo nada que ganar: si asisto, me destrozan, si no asisto, me destrozan las 'noticias falsas'", respondió a preguntas de la prensa sobre si estaría presente en la celebración.

Bettina Anderson con Donald Trump Jr, en un evento en la Casa Blanca, en octubre pasado. FOTO: EFE

Hijo mayor de Trump se casa el fin de semana

El primogénito del presidente y la modelo Bettina Anderson se comprometieron en diciembre de 2025 en el retiro presidencial de Campo David. El propio Trump anunció la buena nueva en un evento navideño en la Casa Blanca.

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Según la cadena CNN, la boda tendrá lugar este fin de semana en una pequeña isla de Bahamas, con una lista de invitados muy exclusiva compuesta por unos 50 familiares y amigos de la pareja.

Donald Trump Jr es hijo del magnate neoyorquino con su primera esposa, Ivana Trump, con quien también tuvo a Eric e Ivanka Trump.

Sus dos hijos mayores han quedado a cargo del negocio familiar tras el regreso del republicano a la Casa Blanca.

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