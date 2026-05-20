Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto, mientras el Senado de Estados Unidos hizo avanzar una resolución simbólica, pero políticamente contundente, destinada a exigir al gobierno la retirada de las fuerzas estadounidenses implicadas en el conflicto con Irán.

“Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un periodo de tiempo limitado”, declaró a la prensa al visitar las obras del salón de baile que se construye en la Casa Blanca. Según relató el presidente, Estados Unidos iba a emprender este martes un ataque contra la República Islámica pero lo pospuso a petición de varios de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Qatar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas. Explicó que el lunes estuvo “a una hora” de ordenar retomar la ofensiva contra Irán, lo que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril.

“No podemos permitirles [a Irán] obtener un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudita, Kuwait, EAU [Emiratos Árabes Unidos], Qatar y todo Oriente Medio. Sería un holocausto nuclear”, declaró el mandatario. Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, cuyo contenido se desconoce. Trump anunció el lunes que ha ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses estar preparadas para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala” contra Irán si las negociaciones fracasan.

Entretanto, cuatro senadores republicanos se sumaron a los demócratas en la votación de procedimiento, que deberá dar lugar a una votación final en una fecha aún por determinar.

La medida superó un procedimiento clave. Es la primera vez que una de las cámaras del Congreso impulsa una legislación destinada a limitar las operaciones militares de Trump contra Teherán desde el inicio de la guerra hace más de 11 semanas.

También ayer, el vicepresidente JD Vance afirmó que cree que Irán quiere alcanzar un acuerdo y que ha habido “avances” en las negociaciones para poner fin al conflicto.

“Lo que creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo; creo que reconocen que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos y que ya lo han interiorizado, pero no lo sabremos hasta que se firme el acuerdo”, declaró durante la rueda de prensa semanal de la Casa Blanca, que realizó en sustitución de la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, de licencia por maternidad.

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