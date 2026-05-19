La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de José Elías Celis Contreras, “El Chipo”, presunto operador financiero del exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, "El Jardinero", preso en el penal del Altiplano, durante la ejecución de cinco cateos en Guadalajara, Jalisco, en los cuales se aseguraron armas, cartuchos, cargadores y drogas.

Esta institución informó que una operación para combatir delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, elementos de su Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificaron cinco inmuebles vinculados con actividades ilícitas, localizados en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, en la capital jalisciense.

En dicho lugares, reportó la FGR en un comunicado, capturaron a “El Chipo” junto con Jorge Ernesto Águila Corona, quienes presuntamente operaban bajo las órdenes de César Alejandro Villaseñor Olivares, “El Güero Conta”, uno de los principales hombres de confianza de “El Jardinero” detenido en abril pasado por la Secretaría de Marina (Semar).

Cateo en un inmueble de Guadalajara, Jalisco. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

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Durante los cateos, los efectivos federales aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, envoltorios con material sintético y con sustancias ilícitas.

Además de vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos y recipientes de almacenamiento, así como maquinaria aparentemente usada para procesos de llenado y envasado, señaló la Fiscalía General de la República.

Agregó que ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, quien definirá su situación jurídica y donde peritos especializados en la materia dictaminarán las características, cantidades y peso exactos de los objetos, así como la composición química de las sustancias aseguradas en los inmuebles intervenidos.

Aseguramiento a José Elías Celis Contreras, “El Chipo”. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

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