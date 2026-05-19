A menos de un mes para que comience el Mundial, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) anunció que presentará un llamamiento a huelga debido al "silencio e indiferencia" de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el gremio señaló que la decisión responde a la falta de atención de las autoridades a diversas demandas laborales y estructurales que, afirman, se han agravado en los últimos años.

En el comunicado, aseguran enfrentar condiciones laborales críticas que, ponen en riesgo la seguridad operacional del espacio aéreo mexicano.

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“Durante nuestro XVI Congreso Nacional, la voz del gremio fue clara y unánime”, indicó el sindicato, al asegurar que los controladores han mantenido “su compromiso con la seguridad y eficiencia del espacio aéreo nacional”, pese a la falta de respuesta institucional.

¿Qué denuncia el Sindicato de Controladores Aéreos?

Entre las principales problemáticas denunciadas por Sinacta destacan:

Más de 19 controladores operan sin el nombramiento oficial

Pérdida acumulada del 30% de su salario

Turnos extenuantes

Obstáculos para el desarrollo profesional y falta de capacitación en nuevas tecnologías y procedimientos

Tras el XVI Congreso Nacional, emplazamos a huelga ante la indiferencia de las autoridades hacendarias.

​La situación es insostenible:

📍 19+ controladores sin nombramiento.

💸 30% de pérdida salarial.



​¡Sin condiciones dignas, no hay operación segura! ✈️🚫#SINACTA #Aviación pic.twitter.com/0tU9R8sXbc — SINACTA (@SINACTA) May 19, 2026

En consecuencia, el sindicato informó acudirá al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para iniciar formalmente el proceso legal de emplazamiento a huelga.

“Este acto no es un paso que demos a la ligera, sino un recurso legal y legítimo para exigir que el Estado nos garantice las condiciones salariales y estructurales mínimas para ejercer nuestra profesión. Hemos agotado la paciencia, pero no la convicción.”, expone la organización en el documento.

Vuelos por la Copa Mundial de la FIFA en México

Esta advertencia ocurre en un momento clave para la aviación nacional, debido al incremento esperado en el flujo de pasajeros y operaciones aéreas con motivo de la Copa Mundial de Futbol.

El conflicto laboral podría generar presión adicional sobre un sistema que ya enfrenta retos operativos y de saturación en distintos aeropuertos del país.

Los controladores aéreos son responsables de coordinar y mantener la separación segura entre aeronaves, así como de gestionar despegues, aterrizajes y rutas en el espacio aéreo.

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Sinacta sostuvo que la huelga busca abrir una mesa de diálogo “real y con compromisos por escrito” con las autoridades federales.

Mientras tanto, el gremio aseguró que continuará informando sobre el avance del proceso legal y reiteró el llamado a la unidad entre sus agremiados.

“Mantengamos la frente en alto y la unidad intacta. Sabemos la enorme responsabilidad que llevamos en los hombros cada vez que nos sentamos en la posición”, concluyó el sindicato.

ASPA se solidariza con controladores aéreos

A través de un comunicado, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) expresó su solidaridad con los controladores aéreos de Sinacta.

Asegura que la seguridad de los vuelos no se construye únicamente desde las cabinas de pilotaje, sino "también desde cada torre y centro de control del país".

Los pilotos de ASPA nos solidarizamos con nuestros compañeros controladores del @SINACTA pic.twitter.com/GHt7aT3bHJ — ASPA de México (@aspaprensa) May 19, 2026

Apoyan las demandas realizadas por Sinacta, para que las y los trabajadores realicen sus actividades en condiciones dignas y capacitaciones adecuadas para "desempeñar su labor con seguridad y certidumbre".

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