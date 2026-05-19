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Si no puedes enviar mensajes a través de WhatsApp, no te preocupes, no eres tu. Usuarios han reportado la caída de la aplicación de mensajería instantánea. A través de la plataforma , usuarios reportaron que están teniendo diferentes problemas con la app.

A partir de las 5:03 pm comenzaron los primeros reportes y el punto máximo llegó a las 5:33 con una acumulación de 576 informes. De acuerdo con la plataforma especializada en informar caídas y errores en redes sociales, WhatsApp acumula el 60% de reportes en problemas con el sitio web, después 17% en la app y 14% presenta errores al iniciar sesión.

Hasta el momento, el número de reportes sigue creciendo considerablemente. Esta caída se suma a la que sufrió por la tarde, la cual tuvo un pico de 119 reportes.

¿No puedes enviar mensajes? Usuarios reportan caída de WhatsApp. Imagen: captura de pantalla
¿No puedes enviar mensajes? Usuarios reportan caída de WhatsApp. Imagen: captura de pantalla

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¿Cuáles son los problemas que presenta WhatsApp?

Usuarios han reportado en plataformas como X diversos problemas en la app de mensajería de Meta. De acuerdo con usuarios, cuando intentan abrir WhatsApp a través de la versión de escritorio aparece el mensaje: "Se produjo un error y no se pudo cargar la página".

Por otro lado, algunos apuntan a que al intentar abrir la app de escritorio, en vez de tener acceso a sus conversaciones, la plataforma abre Facebook y les pide iniciar sesión. Finalmente, hay quienes no pueden sincronizar sus conversaciones de la aplicación con la versión de escritorio de WhatsApp.

Por el momento se sabe que no solo México se ha visto afectado por esta situación; países como Brasil y Estados Unidos también reportan problemas con la app.

¿No puedes enviar mensajes? Usuarios reportan caída de WhatsApp. Imagen: X
¿No puedes enviar mensajes? Usuarios reportan caída de WhatsApp. Imagen: X

Hasta ahora, Meta no ha dado a conocer cuáles son las razones de la caída de su app. A las 5:43 pm., la caída de WhatsApp acumuló 710 reportes.

Información en desarrollo

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