De la cocina al templo Shaolin; así es el extremo entrenamiento de Roro para la Velada del Año

Rocío Bueno, conocida en el entorno digital como Roro, ha decidido transformar su imagen de "tradwife" y experta culinaria en la de una combatiente de alto rendimiento.

Tras el anuncio de su participación en la Velada del Año 6, la joven madrileña se trasladó a las montañas de Henan para recibir instrucción directa de los monjes Shaolin.

Este cambio de rutina no solo implica un alejamiento de la estética doméstica que la popularizó, sino una inmersión en un sistema de acondicionamiento físico y mental que redefine los límites del entrenamiento para creadores de contenido.

La contrincante de Rivers en La Velada del Año VI es una influencer y creadora de contenido española de 24 años. Foto: Instagram @whoisroro

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El rigor del Kung Fu: técnica y resistencia física

El proceso de preparación de Roro rompe con los esquemas tradicionales del boxeo occidental para centrarse en la disciplina del Kung Fu. Los reportes del entrenamiento indican que la jornada comienza antes del amanecer con sesiones de estiramiento extremo y fortalecimiento de tendones, pilares fundamentales de la tradición Shaolin.

Según explica la International Wushu Federation (IWUF), este tipo de formación busca una armonía total entre la fuerza explosiva y la flexibilidad, una ventaja competitiva poco común en los combates de aficionados de la Velada.

La preparación incluye el "Iron Body", una práctica diseñada para insensibilizar el cuerpo ante los impactos. Roro ha documentado sesiones donde el golpeo constante y las posturas de equilibrio prolongado son la norma. Los expertos en medicina deportiva de la Mayo Clinic señalan que este tipo de entrenamiento de alta intensidad requiere una adaptación progresiva para evitar lesiones por estrés, especialmente en individuos que no provienen de un entorno atlético profesional. La influencer ha manifestado que "el dolor es parte del proceso de aprendizaje", una frase que resuena con la filosofía de superación personal que rodea al evento.

Foto: Captura de pantalla en Youtube

Del refinamiento culinario a la mentalidad de combate

La transición de Roro ha generado un impacto mediático considerable debido al contraste entre sus videos de cocina artesanal y la crudeza del monasterio. Sin embargo, la disciplina necesaria para elaborar recetas complejas desde cero parece haberse trasladado con éxito al ámbito deportivo. La World Boxing Association (WBA) indica en sus manuales de entrenamiento que la disciplina mental es el 70% del éxito en un combate, factor que la creadora de contenido está reforzando a través de la meditación diaria junto a sus maestros orientales.

El entrenamiento en el templo no solo se limita al combate físico; se enfoca en la gestión del miedo y la presión.

Al respecto, la revista especializada The Lancet ha publicado estudios sobre cómo la meditación y el entrenamiento de artes marciales tradicionales reducen los niveles de cortisol, permitiendo una mejor toma de decisiones bajo estrés.

Para Roro, este viaje representa una "purificación total" antes de enfrentarse a la audiencia masiva en el estadio. La expectativa por ver cómo traduce esta agilidad oriental al cuadrilátero de boxeo sigue en aumento, posicionándola como una de las contendientes más impredecibles de la próxima edición.