SEP: ¿habrá clases el 1 de junio para alumnos de educación básica?; esto revela el calendario escolar 2025-2026

La convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para realizar un paro nacional el próximo 1 de junio encendió las alertas entre padres y madres de familia, quienes ahora buscan saber si habrá clases para estudiantes de educación básica en México; por lo que a continuación te decimos qué dice la SEP.

Maestros de la CNTE se sumaron al paro nacional de maestros. Piden homologar salarios. Foto: Especial.

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¿Habrá clases el 1 de junio para alumnos de kinder, primaria y secundaria?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, el 1 de junio no está marcado como día de descanso obligatorio ni suspensión oficial de labores docentes, por lo que las clases deberán realizarse con normalidad en las escuelas públicas y privadas de educación básica.

Calendario Escolar 2025-2026 original. Foto: Secretaría de Educación Pública (SEP)

Esto significa que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria sí tendrán que asistir a clases ese día. Sin embargo, la situación podría cambiar dependiendo de cada entidad y de la participación de docentes en el paro nacional convocado por la CNTE.

¿Hay clases el próximo 1 de junio? Esto se sabe. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

¿Qué estados podrían quedarse sin clases por el paro de la CNTE?

Aunque la SEP no ha anunciado una suspensión oficial, se prevé afectaciones en escuelas ubicadas en estados donde la CNTE tiene fuerte presencia sindical.

Entre las entidades que podrían registrar suspensión de clases o afectaciones en actividades escolares se encuentran:

Oaxaca

Chiapas

Yucatán

Ciudad de México

Guerrero

Michoacán

Veracruz

Baja California

Zacatecas

Hidalgo

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¿Por qué la CNTE convocó a un paro nacional?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó que la huelga nacional busca presionar al Gobierno federal para atender distintas demandas laborales y de seguridad social que el magisterio mantiene desde hace años.

Entre las principales exigencias destacan:

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

La eliminación de reformas educativas impulsadas en sexenios anteriores

impulsadas en sexenios anteriores Cambios en el sistema de jubilación por años de servicio

También, los líderes sindicales exigen una mejora en el sistema de salud del ISSSTE, pues denunciaron que clínicas y hospitales del este sistema de salud enfrenta una crisis por falta de médicos, especialistas, ambulancias y atención adecuada para los trabajadores del Estado.

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