Segundo intercambio de estampas del Mundial 2026; ¿cuándo y dónde será?; descubre los detalles aquí

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Los ánimos por la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 crecen cada día más entre adultos, niñas y niños alrededor de todo el planeta.

A menos de un mes de la inauguración, esta fiebre mundialista ha alcanzado una vez más a la Ciudad de México, pues se anunció un encuentro especial que llamará la atención de todos los aficionados coleccionistas.

Se trata del , la oportunidad perfecta para aquellos que esperan poder juntar las 980 stickers del álbum oficial que reúne a las 48 selecciones que competirán en esta edición del la Copa del Mundo.

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Este encuentro brindará la oportunidad para coleccionistas y aficionados complementen sus álbumes del la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: AFP
Este encuentro brindará la oportunidad para coleccionistas y aficionados complementen sus álbumes del la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: AFP

¿Cuándo y dónde será el Segundo Intercambio de estampas del Mundial 2026?

El Segundo Intercambio de estampas del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo de 11:00 a 13:30 horas en el Museo de El Carmen, en la Ciudad de México —ubicado sobre Av. Revolución 4 y 6, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón—.

Este evento es organizado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como parte de las actividades de la estrategia Mundial Social México 2026, la cual busca llevar el ánimo y la fiesta mundialista a todos los rincones del país, no únicamente a los estadios.

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Segundo Intercambio de estampas del Mundial 2026. Foto: Instagram INAH
Segundo Intercambio de estampas del Mundial 2026. Foto: Instagram INAH

La jornada de convivencia en dicho museo no solo ofrecerá la oportunidad perfecta para que los aficionados complementen sus colecciones de estampas, sino que brindará la posibilidad de que los entusiastas visiten la exposición temporal "El balón está en el Museo de El Carmen", un espacio dedicado a la unión y la identidad a través del deporte.

La entrada al evento es totalmente gratuita y no se requiere de ningún tipo de confirmación de asistencia ni pase para acceder.

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