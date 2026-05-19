"Perfect Day" en Mahahual; influencers explotan contra megaproyecto acuático y piden firmar petición para frenarlo

El megaproyecto turístico “Perfect Day México”, impulsado por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, desató una ola de indignación en redes sociales. Influencers, ambientalistas y miles de usuarios comenzaron a denunciar el posible impacto ecológico que tendría el parque acuático.

Perfect Day México. Foto: Royal Caribbean

La polémica escaló rápidamente en TikTok, donde creadores de contenido como Yoseline Hoffman, Steff Loaiza, Lupita Villalobos, entre otros hicieron un llamado a sus seguidores a firmar peticiones creadas para frenar el desarrollo turístico que, según activistas, pondría en riesgo manglares y especies protegidas en la costa de Quintana Roo.

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Influencers mexicanos llaman a frenar el proyecto en Mahahual

Una de las primeras en reaccionar fue YosStop, quien compartió un video en el que cuestionó la necesidad de destruir espacios naturales para construir atracciones turísticas.

La influencer aseguró que existen prioridades más importantes relacionadas con la conservación ambiental, por lo que señaló que proyectos de este tipo terminan afectando más al ecosistema.

Otra de las voces que generó conversación fue Steff Loaiza, quien calificó como “injusto” el desarrollo impulsado por Royal Caribbean y criticó que se pretenda instalar un parque acuático en una zona considerada estratégica para la biodiversidad mexicana.

Ante ello, la hermana de la "Lindura Mayor" pidió a sus seguidores que se unan a las campañas digitales y firmen las peticiones de algunas organizaciones como Greenpeace, que circulan en internet para intentar detener el megaproyecto.

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Lupita Villalobos y Karen Torres se suman a las críticas

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues la conversación siguió creciendo con la participación de Lupita Villalobos, quien aseguró que el proyecto tendría consecuencias directas sobre la flora y fauna de Mahahual, además de cuestionar el verdadero beneficio ambiental y social del parque acuático.

A las críticas también se unió Karen Torres, quien pidió a los usuarios compartir información sobre el caso para aumentar la presión social contra la construcción del complejo turístico.

La influencer señaló que viralizar el tema podría ayudar a que más personas conozcan las posibles consecuencias ambientales y participen en las campañas impulsadas por colectivos y activistas.

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¿Qué es “Perfect Day México” y por qué causa tanta polémica?

El proyecto “Perfect Day México” busca replicar el modelo de entretenimiento que la compañía ya opera en CocoCay, Bahamas, uno de sus destinos privados más populares entre turistas internacionales. La propuesta contempla la construcción de más de 30 toboganes, restaurantes, albercas y zonas recreativas en Mahahual, un puerto turístico ubicado al sur de Quintana Roo.

De acuerdo con la información difundida hasta ahora, el parque podría recibir hasta 20 mil visitantes diarios una vez que abra sus puertas, algo que encendió las alertas entre ambientalistas y habitantes de la región, porque Mahahual es considerado uno de los puntos ecológicos más importantes del Caribe mexicano.

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