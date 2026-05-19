Pensión Bienestar 2026: ¿qué letra cobra su pago HOY, 19 de mayo?; entérate aquí

Este martes 19 de mayo comienza una nueva jornada de depósitos para las y los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar. Las dispersiones se realizan de forma escalonada, dependiendo del primer apellido de los derechohabientes y este periodo comenzaron a depositarse el pasado lunes 4 de mayo.

Estos programas, fomentados por el gobierno federal, buscan impulsar la independencia financiera de diversos sectores de la población en condiciones vulnerables (también llamados sectores prioritarios), a través de un apoyo económico brindado directamente a las personas inscritas.

Al tercer bimestre de 2026, es decir, mayo-junio, cada programa otorga la siguiente cantidad a cada beneficiario:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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Estos programas benefician a millones de familias en México. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

¿Quién cobra su pago HOY, 19 de mayo?

Según lo establecido en el calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar, este martes 19 de mayo le toca recibir su depósito a aquellas personas cuyo primer apellido comience con las letras N, Ñ y O.

Se puede acceder al dinero a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar, pagando directamente con la tarjeta en negocios, establecimientos y servicios, o retirando el efectivo en un cajero de cualquier sucursal del mismo banco (para que no cobren comisión).

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🔴Aviso importante

Si tu apellido inicia con las letras N, Ñ, O; a partir del 19 de mayo podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre mayo-junio de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras.#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/lGyT21QmUH — Bienestar (@bienestarmx) May 19, 2026

Oficialmente restan seis días de depósitos, en los que se terminará de cubrir al 100% de los beneficiarios. Las dispersiones únicamente se realizan de lunes a viernes y las próximas jornadas seguirán este orden:

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

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