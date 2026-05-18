Luna Azul: ¿cuándo y a qué hora ver la segunda luna llena de mayo?; consulta aquí cómo verla

Este mes sorprenderá a los amantes de la astronomía con la Luna Azul, la segunda luna llena calendárica de mayo, prometiendo un espectáculo único que iluminará el oscuro firmamento con un brillo mágico e inigualable.

De acuerdo con el portal Star Walk, esta luna será una de las más pequeñas del año, conocida como "microluna". Además, este fenómeno solo se produce cada dos o tres años, cuando en un periodo de 28 días se producen dos lunas llenas.

En raras ocasiones, una Luna Azul estacional (la tercera de cuatro lunas llenas en una misma estación) y una Luna Azul calendárica (la segunda de dos lunas llenas en un mismo mes) pueden coincidir en el mismo año.

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Foto: Archivo El Universal

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver?

La segunda luna llena del mes podrá verse en el cielo nocturno el próximo domingo 31 de mayo, en punto de las 19:06 horas (tiempo centro de México). No obstante, ésta alcanzará su brillo máximo la madrugada del 1 de junio, a las 02:45 horas.

La luna aparecerá en el cielo en dirección de la estrella roja Antares en la constelación de Escorpio, antes de entrar en Ofiuco. A pesar de su nombre "Luna Azul", el satélite natural no se teñirá de un color azul.

Este término hace referencia exclusivamente a la rareza de tener dos lunas llenas en un mismo mes natural, dándole el nombre Luna llena calendárica. El ciclo lunar es de 29.5 días, un poco más corto que la duración promedio de un mes.

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La Luna Azul alcanzará su máxima iluminación el próximo 31 de mayo, en dirección a la constelación de Escorpio. Foto: Star Walk

¿Cuál es su significado?

Aunque no existe una versión oficial del origen de su nombre, algunas personas relacionan su nombre con la expresión "once in blue moon" (una vez en luna azul), utilizada para describir un evento casi imposible o raro de suceder.

Las lunas azules también son inusuales entre nombres tradiciones de las lunas llenas, ya que la mayoría de ellos están relacionados a características estacionales, dándoles a la luna un nombre distintivo, como Luna de las Flores.

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