Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció que durante abril se realizará la dispersión de recursos correspondiente al programa de Becas para el Bienestar, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la dependencia, estos apoyos forman parte de la política educativa del gobierno federal y representan una inversión social de 33 mil 949 millones 881 mil 300 pesos, en beneficio de 12 millones 825 mil 128 estudiantes de educación básica, media superior y superior.

Según lo explicado por Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, en esta ocasión se llevará a cabo un pago doble, debido a que el depósito de los dos primeros bimestres del año se juntó, luego de completarse la carga de matrícula en los subsistemas educativos y su validación.

Lee también: Muerte de Nicholas Brendon; esta fue la última publicación del actor en Instagram

En abril próximo se realizará la dispersión de recursos correspondientes al programa de Becas para el Bienestar Foto: Especial.

¿Quiénes recibirán doble pago en abril?

En abril, los beneficiarios de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán un pago doble, correspondiente a los bimestres enero-febrero y marzo-abril del año en curso.

¿De cuánto será el depósito en abril?

Según con un comunicado de la coordinación de Programas para el Bienestar, en el caso de los estudiantes incorporados a la Beca Benito Juárez, el monto acumulado será de 3 mil 800 pesos, al cubrir dos bimestres de mil 900 pesos cada uno.

Por su parte, las personas afiliadas a la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un depósito de 11 mil 600 pesos, correspondiente a dos bimestres con pagos de 5 mil 800 pesos en cada uno.

Lee también: Pokémon apuesta por el amor: joyería lanza anillos de compromiso y alianzas de boda para fans

Entrega de tarjetas para becas de educación media superior y superior, en marzo y abril. Foto: Programas para el Bienestar

El primer programa llega a más de 4.1 millones de estudiantes de bachillerato de escuelas públicas, mientras que el segundo apoyo beneficia a 425 mil alumnas y alumnos universitarios de todo el territorio mexicano.

Estas becas son diseñadas para apoyar a estudiantes de escuelas públicas de todos los niveles educativos, con el objetivo de disminuir la deserción escolar, provocada a menudo por la falta de recursos económicos.

Cada bimestre, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) reparte un apoyo económico directo en las tarjetas del Banco del Bienestar, el cual puede retirarse en cualquier sucursal o cajero del banco.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm