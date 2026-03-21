Muerte de Nicholas Brendon; esta fue la última publicación del actor en Instagram

El pasado 20 de marzo, se dio a conocer el fallecimiento de Nicholas Brendon, actor conocido por interpretar a Xander Harris en la serie de televisión Buffy, la cazavampiros.

Por medio de un comunicado, difundido por el medio The Hollywood Reporter, el actor “falleció mientras dormía por causas naturales”.

“En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y fans”, se lee en el comunicado.

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No obstante, recalcó: “Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba tomando medicamentos y recibiendo tratamiento para controlar su diagnóstico y era optimista sobre el futuro al momento de su fallecimiento”.

Finalmente, la familia del actor pidió “privacidad durante este tiempo mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Gracias a todos los que nos han mostrado su cariño y apoyo”.

Esta fue la última publicación de Nicholas Brendon en Instagram

El pasado 27 de octubre, el actor publicó su última publicación, compartiendo una lectura para que sus seguidores la pudieran leer.

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El texto lleva por título: “¿Quién soy yo?”, en el que retrata su personaje Xander Harris en la famosa serie de televisión.

“En la mayoría de los episodios (sobre todo en los primeros), Xander siempre era ‘el tonto’. Parecía estar ahí solo para aliviar la tensión cómica, como contrapunto de Willow, "la sensible", Giles, ‘el inteligente’, y por supuesto Buffy, ‘la fuerte, la Cazadora’. Creo que merecía un personaje con más profundidad. Esta historia continúa directamente donde terminó el episodio ‘La Manada’ de la primera temporada”, escribió el actor en una nota.

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