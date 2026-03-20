Despiden a Chuck Norris con las mejores frases e imágenes; usuarios le rinden tributo al legendario actor

El actor estadounidense y leyenda de las artes marciales Chuck Norris, falleció la mañana del pasado jueves 19 de marzo. La noticia fue dada a conocer por sus familiares, quienes a través de un comunicado, especificaron que el intérprete se fue en paz y rodeado de sus seres queridos.

De acuerdo con reportes del medio estadounidense, TMZ, el actor, reconocido por filmes como "Way of the Dragon", “Missing in Action” y “Delta Force”, quien recientemente había celebrado su cumpleaños número 86 con "muy buen ánimo", fue ingresado al hospital por una emergencia médica.

Las causas de su fallecimiento no se han hecho públicas y los familiares de Norris han pedido respeto a su privacidad durante este tiempo de duelo. "El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaba mucho para él; para él, no solo eran fans, eran sus amigos”, agregó la familia en su mensaje al público.

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Chuck Norris. Foto: X

Usuarios rinden tributo a Chuck Norris en redes sociales

A través de redes sociales usuarios e internautas han lamentado el deceso del legendario actor, desatando todo un movimiento digital, el cual está dedicado a rendirle tributo a Chuck Norris.

Adiós, Walker. Gracias a ti y a tus Texas Rangers, muchos crecimos creyendo que el bien siempre gana, que una patada bien dada resuelve todo y que la justicia lleva sombrero de vaquero. Chuck Norris, fuiste la infancia de toda una generación. Descansa en paz, leyenda.🤠🖤 pic.twitter.com/Z2da3ec0Hh — King Targaryen 🐉 (@KingTargaryenn) March 20, 2026

Los usuarios están utilizando la ocasión para recordar los icónicos momentos de Norris en la pantalla grande.

¿Quién no recuerda la legendaria pelea de Chuck Norris vs Bruce Lee en El Furor Del Dragón (1972)?



Norris fue 6 veces campeón del mundo de karate y creó su propio estilo de combate. pic.twitter.com/qlyHTImrRl — Lugar Cinema🎬 (@LugarCinema) March 20, 2026

Otros han hecho algunos chistes y bromas respecto a la llegada del actor al cielo.

Chuck Norris apenas suba a administrar el cielo y lo cruce a Bruce Lee pic.twitter.com/f41TJ1QcRm — ElBuni (@therealbuni) March 20, 2026

La comunidad latina ha dedicado algunas publicaciones al actor para despedirlo como se suele hacer en algunas culturas de la región.

Ya estamos despidiendo a Chuck Norris tal y como el lo hubiera querido. QEPD. pic.twitter.com/w0T1enhibB — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) March 20, 2026

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Los internautas y seguidores del actor comentaron que Norris "no muere, Dios hace cita para conocerlo", y que su legado quedará en la memoria colectiva.

Imágenes de despedida para Chuck Norris en redes sociales. Foto: X

Otros publicaron imágenes de cómo algunos fanáticos están llevando el duelo por la muerte del actor.

Imágenes de despedida para Chuck Norris en redes sociales. Foto: X

Algunos usuarios comentan que el "momento cumbre" de Norris es en una escena de "Los Mercenarios 2".

Todos hemos visto momentos legendarios de Chuck Norris, pero el momento cumbre de Chuck es cuando Chuck cuenta un chiste de Chuck Norris en Los Mercenarios 2.



pic.twitter.com/fI0Q13ysPZ — El Pelado De La TV (@peladodelatv) March 20, 2026

Finalmente, los internautas han creado imágenes alusivas a la trayectoria del actor y las artes marciales por las que se dio a conocer.

Imágenes de despedida para Chuck Norris en redes sociales. Foto: X

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