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Despiden a Chuck Norris con las mejores frases e imágenes; usuarios le rinden tributo al legendario actor
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El actor estadounidense y leyenda de las artes marciales Chuck Norris, falleció la mañana del pasado jueves 19 de marzo. La noticia fue dada a conocer por sus familiares, quienes a través de un comunicado, especificaron que el intérprete se fue en paz y rodeado de sus seres queridos.
De acuerdo con reportes del medio estadounidense, TMZ, el actor, reconocido por filmes como "Way of the Dragon", “Missing in Action” y “Delta Force”, quien recientemente había celebrado su cumpleaños número 86 con "muy buen ánimo", fue ingresado al hospital por una emergencia médica.
Las causas de su fallecimiento no se han hecho públicas y los familiares de Norris han pedido respeto a su privacidad durante este tiempo de duelo. "El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaba mucho para él; para él, no solo eran fans, eran sus amigos”, agregó la familia en su mensaje al público.
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Usuarios rinden tributo a Chuck Norris en redes sociales
A través de redes sociales usuarios e internautas han lamentado el deceso del legendario actor, desatando todo un movimiento digital, el cual está dedicado a rendirle tributo a Chuck Norris.
Los usuarios están utilizando la ocasión para recordar los icónicos momentos de Norris en la pantalla grande.
Otros han hecho algunos chistes y bromas respecto a la llegada del actor al cielo.
La comunidad latina ha dedicado algunas publicaciones al actor para despedirlo como se suele hacer en algunas culturas de la región.
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Los internautas y seguidores del actor comentaron que Norris "no muere, Dios hace cita para conocerlo", y que su legado quedará en la memoria colectiva.
Otros publicaron imágenes de cómo algunos fanáticos están llevando el duelo por la muerte del actor.
Algunos usuarios comentan que el "momento cumbre" de Norris es en una escena de "Los Mercenarios 2".
Finalmente, los internautas han creado imágenes alusivas a la trayectoria del actor y las artes marciales por las que se dio a conocer.
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