El refrigerador que se integra a tu cocina (no al revés)

El refrigerador, para quienes hayan renovado su cocina, es uno de los dilemas más conocidos al ser el electrodoméstico más grande, el cual condiciona con mayor frecuencia el diseño del espacio y se dificulta integrar al resto del mobiliario.

Con esta idea en mente, la nueva línea SpaceMaster de Midea llega al mercado mexicano con una propuesta distinta: tres modelos de refrigeración diseñados para formar parte del espacio, no para imponerse sobré él.

La nueva línea SpaceMaster de Midea llega al mercado mexicano. Foto: Cortesía

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¿Qué hace diferente a los refrigeradores de SpaceMaster?

Para la nueva línea SpaceMaster, la tecnología Slim Foam es la clave. Gracias al sistema de aislamiento de alta densidad el cual permite fabricar paredes más delgadas sin perder eficiencia térmica, los refrigeradores integrados con esta característica ofrecen hasta un 20 por ciento más de capacidad interior en las mismas dimensiones externas.

Además, Slim Foam hace posible el diseño Counter Depth: una profundidad calibrada para que el equipo quede al ras del gabinete estándar de cocina, generando una línea visual limpia y continua que antes sólo se lograba con proyectos de interiorismo a la medida.

Por su parte, el acabado Basalt Gray, un gris oscuro con textura mate y lámina antihuellas dialoga con las paletas neutras que dominan el diseño de cocinas contemporáneas. No busca protagonismo: busca integrarse.

Refrigeradores SpaceMaster, una forma de optimizar el espacio

La organización interior permite que SpaceMaster convierta el espacio ganado en experiencia cotidiana. Por ejemplo, el modelo French Door de 640 litros incluye Gallon Size Bins el cual permite guardar galones enteros en la puerta, un compartimento Fresh Box con condiciones especiales para carnes frías y embutidos, además de fabricar hielo de forma automática con una capacidad de 4.5 kg.

En cambio, el modelo flagship Side by Side de 695 litros lleva la experiencia más allá. Incluye un Beverage Station, una jarra de llenado automático integrada a la puerta, con canastilla para frutas o hierbas aromáticas, también con fabricación de hielo automático. Este tipo de detalles transforman lo cotidiano en algo más placentero.

Elegir el refrigerador correcto facilita el diseño de la cocina. Foto: Cortesía

A esto se suma un sistema de funcionamiento imperceptible: el compresor Inverter Quattro, el cual opera a tan sólo 39 decibeles, equivalentes al silencio de una biblioteca, evitando los arranques bruscos de los compresores convencionales. De igual manera, con un ahorro de energía de entre 7 y 10 por ciento comparado contra la NOM, la eficiencia también se refleja en el consumo eléctrico del hogar.

Con conectividad Wifi y compatibilidad Smart Home para monitorear temperaturas desde el smartphone, SpaceMaster se convierte en un electrodoméstico que trabaja en silencio, en segundo plano, exactamente como debería ser.

Para quienes exigen que cada elemento de su espacio esté a la altura del resto, esta línea ofrece algo que pocas habían logrado en este rango de precio: la posibilidad de olvidarse del refrigerador, en el mejor sentido posible.

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