¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

Mantener una cocina limpia, no solo se trata de organización y mantener limpias las superficies, muchas veces los pequeños detalles marcan la pauta para lograr un ambiente libre de bacterias.

En ese sentido, lavar y desinfectar los ingredientes antes de cada preparación no es la única medida de higiene que debe tomarse, pues las bacterias muchas veces se encuentran en los lugares más inesperados como la esponja que se utiliza para lavar los trastes.

La esponja de cocina tiende a acumular microorganismos, ya que la humedad y los restos de comida que se alojan en ella creando el ambiente ideal para generar bacterias. Por ello aprender a desinfectar correctamente es un paso clave en la limpieza de este espacio.

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Estudios señalan que las esponjas de cocina pueden alojar microorganismos como Salmonella y E. coli. Foto: Freepik

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?

De acuerdo con el Ingeniero Bioquímico y creador de contenido, Rafael Carbajal, la mezcla de agentes en el ambiente provoca que la esponja de tu cocina se convierta en un foco de infección, por esta razón es importante lavar con agua y jabón la esponja para retirar restos de alimentos.

Posteriormente, la esponja de cocina debe colocarse unos minutos en el microondas, según el departamento de investigación de la Universidad de Florida, el tiempo que debe permanecer en el microondas para eliminar las bacterias son 2 minutos.

Asimismo, un factor clave para evitar que las bacterias se acumulen en la esponja, es asegurarse de cambiar este utensilio con mayor frecuencia y elegir aquellas esponjas que estén elaboradas con materiales reciclables.

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¿Qué pasa si no desinfecto la esponja de cocina?

Como ya lo explicamos anteriormente, la estructura de este artículo permite retener entre sus fibras agua, jabón y restos de comida, generando una acumulación de bacterias, que en caso de no desinfectarse, puede llegar a contaminar los platos y demás utensilios de cocina. Estudios señalan que las esponjas de cocina pueden alojar microorganismos como Salmonella y E. coli.

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