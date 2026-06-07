En menos de cinco días, el balón comenzará a rodar en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

México y Sudáfrica se enfrentarán en el primer partido del próximo Mundial el próximo jueves 11 de junio sobre la cancha del estadio Ciudad de México.

En punto de las 13:00 horas, el Tricolor y los Bafana Bafana medirán fuerzas en el Coloso de Santa Úrsula con el objetivo de quedarse con los tres puntos para dar un paso importante a la siguiente ronda.

El adjudicarse la victoria sería importante para arrancar con el pie derecho y para demostrar que alcanzar el liderato del Grupo A es un objetivo.

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El equipo de Javier Aguirre tratará de tener una actuación más que digna en la vigésima tercera edición de la justa mundialista.

Uno de los jugadores que espera sumar minutos en su debut en el torneo más importante de selecciones en el orbe es Santiago Giménez.

El Bebote vivirá su primera experiencia en una Copa del Mundo, ya que no fue considerado por Gerardo Martino para Qatar 2022.

Por tal motivo, Norteamérica 2026 será sumamente especial para el canterano de Cruz Azul y, por supuesto, para su familia.

Su hermana, Agustina, le dedicó un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales, de cara a su primera participación en el torneo más importante de selecciones.

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"En unos días vas a cumplir uno de los sueños más grandes de tu vida, y todavía me cuesta creer que este momento ya llegó. Desde chiquitos he sido testigo de todo el esfuerzo, constancia y una dedicación admirable. He visto cómo nunca dejaste de creer en ti, cómo seguiste adelante con la misma ilusión y cómo cada paso te fue acercando a este momento", publicó.

Agustina le externó que "lo orgullosos" que están de él por lo que ha conseguido como futbolista y "por la persona en la que" se ha convertido.

"Admiramos tu disciplina, tu humildad, tu corazón y la manera en la que nunca dejas de esforzarte. Te ganaste este lugar con trabajo, constancia y fe. Dios ha puesto oportunidades en tu camino, pero tú las has aprovechado con todo tu esfuerzo y dedicación", añadió.

Su hermana le pidió que goce de esta oportunidad que vivirá en el Mundial 2026 porque es consciente de que vendrán mejores momentos para él.

"Disfruta cada segundo de esta experiencia, porque llegar hasta ahí ya es una victoria. Mira todo lo que has logrado y recuerda lo lejos que has llegado. Estoy segura de que este es solo el comienzo de cosas aún más grandes", manifestó.

"Te amo y siempre voy a estar orgullosa de ti. Confía en Dios, confía en ti y ve a demostrarle al mundo lo que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, el increíble jugador y la extraordinaria persona que eres", finalizó Agustina.