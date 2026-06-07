En menos de cinco días, la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 comenzará con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El Tricolor y los Bafana Bafana se enfrentarán el próximo jueves 11 de junio sobre la cancha del estadio Ciudad de México.

Ambas selecciones saldrán con la intención de buscar quedarse con los tres puntos, para dar un paso importante en el Grupo A y encaminarse a la siguiente ronda.

Este será el primer partido del certamen veraniego; aunque, ese mismo día en Guadalajara se disputará el segundo.

Corea del Sur y Chequia medirán fuerzas, también como parte del primer sector de la Copa del Mundo.

Después de estos dos encuentros, habrá partidos todos los días, por lo que las expectativas para que ya comience el Mundial son bastante altas.

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Para la justa mundialista, ya hay varias selecciones que se posicionan como candidatas para consagrarse campeonas.

Entre las favoritas, destacan Francia, España, Inglaterra, Portugal, Brasil, Argentina y Países Bajos.

También están los países que animarán la Copa del Mundo y que serán más que complicados de vencer, como Bélgica, Marruecos, Uruguay, Alemania, Croacia y Colombia.

Para conquistar el trofeo del Mundial, cada selección deberá confía en su portero, quien será fundamental como cada cuatro años.

En esta edición del certamen más importante de la FIFA, hay varios arqueros que sobresalen por su calidad y que ya han demostrado en más de una ocasión que pueden ser determinantes.

A continuación, hay un listado con los mejores guardametas del próximo Mundial. Cabe resaltar que no están ordenados de mejor a peor o viceversa.

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¿Quiénes son los mejores porteros que estarán en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026?