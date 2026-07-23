La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no tiene contemplado asistir como oradora a la Asamblea General de la ONU, ante una supuesta lista que plantea su asistencia.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que desconoce de dónde salió la información de que supuestamente asistiría a este evento internacional.

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“No lo tengo contemplado, no sé por qué salió. No lo tengo contemplado, ni siquiera sé si voy a ir, pero por lo pronto no lo tengo contemplado”, dijo la Mandataria federal.

Esta declaración no aparece en la transmisión de la conferencia, pues la mañanera fue cortada por el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), tras la presentación de los avances del concurso México Canta.

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