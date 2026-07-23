El pasado 19 de julio, España se coronó ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con 1-0 contra Argentina, lo que desató diversas reacciones de aficionados en redes sociales, principalmente entre usuarios mexicanos.

Mientras el conjunto albiceleste buscaba su cuarta estrella en el torneo, la hinchada mexicana puso su atención en el equipo español, aplaudiendo el desempeño de sus jugadores y su rendimiento en la justa mundialista.

Esto provocó que aficionados argentinos se lanzaran contra el pueblo mexicano. Fue entonces cuando el dueño del restaurante argentino "El Che Parrilla", ubicado en Boca del Río en Veracruz, desató indignación entre la afición.

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Lionel Messi rompió en llanto luego de recibir medalla de subcampeón con Argentina / FOTO: AFP

Restaurante argentino furia de usuarios en Veracruz

La controversia comenzó luego de la derrota de la selección argentina en el partido por el campeonato, cuando la cuenta oficial del establecimiento en Threads se publicó un mensaje que desató el enojo de los veracruzanos.

"Qué feo ver a los veracruzanos disfrutar de un triunfo que no es de México, qué mediocres, jajaja", escribió en un posteo. El comentario generó una rección inmediate entre los internautas, desatando una ola de críticas y malas reseñas.

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La publicación rápidamente fue compartida en distintas redes sociales y provocó una reacción negativa por parte de cientos de usuarios, calificando el comentario como "ofensivo". "Del pueblo jarocho se mantiene tu restaurante", escribieron.

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El comentario resultó ofensivo para diversos usuarios. Foto: Redes Sociales

Conforme la polémica ganó visibilidad, los usuarios comenzaron a dejar también reseñas negativas en plataformas digitales como Google, donde se muestra una considerable disminución en la calificación del restaurante, con 1.7 de 5 estrellas.

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Dueño de "El Che Parrilla" se disculpa en redes

Ante la creciente presión, Cristian, propietario de "El Che Parrilla", difundió un comunicado público en el que reconoció haber cometido un error y ofreció una disculpa sincera a la comunidad veracruzana.

En el mensaje explicó que escribió la publicación motivado por la pasión que siente por el futbol y admitió que esa emoción le hizo perder la perspectiva. "Me equivoqué... Veracruz nos abrió las puertas para construir una vida, una familia y un sueño", expresó el empresario en Facebook.

El dueño del establecimiento publicó un comunicado a través de Facebook. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, aseguró que Veracruz le permitió construir su proyecto de vida, formar una familia y consolidar su negocio, por lo que su intención nunca fue faltar al respeto a la población y reconoció que el restaurante existe gracias al respaldo de miles de familias del estado.

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Aunque algunos internautas aceptaron las disculpas del propietario y señalaron que el error fue producto de la frustración tras la derrota deportiva, otros consideraron insuficiente el mensaje publicado, el cual ya reúne más de 8 mil reacciones y más de 6 mil comentarios en Facebook.

"Una cosa es celebrar a Argentina y otra muy distinta es insultar a los jarochos... El fútbol pasa, pero las palabras quedan. Ojalá la misma pasión que sientes por tu país también te inspire a respetar a la gente del lugar que hoy te recibe", escribieron usuarios en la publicación.

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