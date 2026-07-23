A pesar de que WhatsApp suele ser una aplicación segura, los cibercriminales encuentran formas de infringir sus normas y llevar a cabo estafas. Por eso, es importante mantenerse actualizado con los modus operandi van siendo detectados.

Recientemente, la empresa de seguridad digital Kaspersky ha informado que, desde hace un par de semanas atrás, los usuarios de esta app se han estado enfrentando a una ciberestafa que involucra supuestas facturas, estados bancarios, recibos y más.

Sigue leyendo porque en Techbit te decimos de qué trata y cómo protegerte.

¿De qué trata la nueva estafa en WhatsApp alertada por Kaspersky?

De acuerdo con Kaspersky, esta nueva modalidad de estafa se denomina crimeware y fue identificada por su Equipo Global de Investigación y Análisis, GReAT.

La estafa opera con facturas, comprobantes de pagos, estados de cuenta, avisos de deudas y otros tipos de archivos que, de primera vista, captan la atención de las personas. Y para darles credibilidad, se difunden somo si pertenecieran a entidades bancarias, aunque su objetivo es robar dinero y datos personales.

Según indican los expertos, los criminales utilizan cuentas de WhatsApp para enviar esos archivos engañosos, principalmente a través de las versiones web y escritorio. Debido a que lucen fidedignos, los usuarios terminan por abrirlos.

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Es aquí cuando los estafadores aprovechan para instalar un VBScript, conjunto de instrucciones y comandos de programación con los que pueden ejecutar operaciones en el dispositivo de la víctima.

También les da la posibilidad de descargar otros softwares y herramientas maliciosas, mismas que les permiten controlar el equipo a distancia y sin que la persona lo note.

Con esta nueva estafa de WhatsApp, los cibercriminales pueden tomar el control de tu dispositivo. Foto: Magnific

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En cuestión de minutos, los estafadores se apoderan de contraseñas, datos bancarios, material confidencial y hasta dinero. Por eso, Kaspersky recomienda no abrir archivos sospechosos, aún cuando hayan sido enviados por contactos de confianza, puesto que existe la posibilidad de que sus equipos también hayan sido manipulados.

Según la empresa de ciberseguridad, dicha estafa se ha detectado en diferentes países de América Latina. Y particularmente, los archivos maliciosos se han hallado en idiomas como el inglés, portugués, francés, alemán y malayo.

“Lo más preocupante de esta campaña es la forma en que los atacantes convierten una conversación cotidiana en una puerta de entrada al dispositivo (…) esto demuestra cómo el crimeware está dejando de depender únicamente de correos sospechosos o sitios falsos, y está migrando hacia espacios donde las personas interactúan con mayor naturalidad y menos prevención como WhatsApp”, mencionó Fabio Assolini, investigador de GReAT para América Latina en Kaspersky.

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¿Cómo protegerte del crimeware en WhatsApp?

Para no caer en el crimeware, los especialistas sugieren adoptar las siguientes medidas en WhatsApp:

Verifica bien los archivos que recibas en la aplicación, sobre todo si te los envían contactos extraños.

No abras archivos script o ejecutables (por ejemplo, los que terminan en .vbs, .vbe, .exe, .bat, .cmd, .js y .ps1), menos que los hayas verificado previamente.

No descargues ejecutes instrucciones recibidas por contactos extraños en WhatsApp.

Revisa el contenido de los archivos y desconfía de documentos que aparenten ser facturas, pagos o documentos bancarios, sobre todo si te llegan de manera inesperada.

Utiliza un antivirus para tus dispositivos móviles, y también en tu computadora.

Bloquea números extraños, incluyendo los que te envíen archivos con insistencia.

Los expertos de Kaspersky recomiendan desconfiar de archivos inesperados o extraños que recibas en WhatsApp. Foto: Magnific

El crimeware es una amenaza vigente, pero tú puedes protegerte conociendo cómo funciona y tomando las medidas adecuadas.

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