Techbit | 21-07-26 | 15:00 | David Jiménez | Actualizada | 21-07-26 | 15:00 |

ya ofrece más herramientas para personalizar tanto la experiencia de uso como la interfaz, y todas ellas se integran en la versión Plus.

El pasado mes de abril de 2026, Meta lanzó este tipo de suscripción que desbloquea funciones exclusivas y que ofrecen una nueva manera de interactuar con su aplicación.

Si quieres conocer cuánto cuesta y cuáles son sus beneficios, en te lo contamos.

¿Qué ofrece la suscripción a WhatsApp Plus?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de , la versión Plus es una suscripción opcional para los usuarios, nadie está obligado a comprarla. Sin embargo, con ella se acceden a beneficios como:

  • Compartir stickers exclusivos con efectos especiales.
  • Elegir temas e íconos de la aplicación para personalizar la cuenta.
  • Fijar hasta 20 chats para que las conversaciones importantes permanezcan en la parte superior.
  • Establecer tonos exclusivos para tus contactos favoritos.
  • Personalizar las listas de chat con alertas, tonos de llamada y temas personalizados.
Con WhatsApp Plus puedes acceder a stickers y tonos de llamada exclusivos. Foto: Captura de pantalla
Con WhatsApp Plus puedes acceder a stickers y tonos de llamada exclusivos. Foto: Captura de pantalla

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¿Cuáles son los requisitos para suscribirse a WhatsApp Plus?

Los beneficios y la disponibilidad de varían en cada región del mundo; en México ya se encuentra disponible, pero si aún no te aparece, es probable que no esté habilitada en tu país.

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Si ya verificaste su disponibilidad en tu cuenta, estos son los requisitos que debes cumplir para contratar el servicio:

  • Tener un número telefónico vigente.
  • Contar con una cuenta de WhatsApp activa.
  • Aceptar las condiciones del servicio de las suscripciones a Meta.
  • Contar con un medio de pago para vincular a la cuenta.

Es importante mencionar que WhatsApp Plus renueva la suscripción automáticamente cada mes, a menos que canceles.

Además, puedes administrar tu suscripción desde la misma plataforma, dispositivo o cuenta con la que la hayas comprado.

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WhatsApp Plus ofrece un nuevo nivel de personalización para los usuarios. Foto: Unsplash
WhatsApp Plus ofrece un nuevo nivel de personalización para los usuarios. Foto: Unsplash

¿Cómo suscribirse y cuánto cuesta WhatsApp Plus?

El precio de WhatsApp Plus en México es de $29 al mes. Y suscribirse es muy fácil, sólo necesitas tener tu cuenta activa y seguir los siguientes pasos en la :

  • Abre a WhatsApp.
  • Ve a “Ajustes”.
  • Pulsa “Suscripciones”.
  • Toca “WhatsApp Plus”; si no aparece esta opción, es posible que el servicio no se encuentre disponible.
  • Selecciona “Continuar”.
  • Revisa la información de pago y confirma la compra. Los pagos se procesan a través de App Store y Google Play Store, dependiendo de tu dispositivo.
  • Confirma tu pago.
  • Al final recibirás una confirmación de suscripción a WhatsApp Plus.

Al finalizar, inmediatamente tendrás acceso a todas las funciones exclusivas. Y si por alguna razón quieres cancelarla, haz esto:

  • Abre WhatsApp.
  • Dirígete a “Ajustes”.
  • Toca “Suscripciones” y luego “WhatsApp Plus”.
  • Pulsa “Cancelar suscripción”.
  • Selecciona el motivo de la cancelación y, si lo prefieres, añade comentarios adicionales.
  • Confirma el proceso y listo.

Meta indica que es posible cancelar hasta 24 horas antes de la próxima fecha de pago. Y recuerda que las funciones exclusivas desaparecerán una vez que se cancele la suscripción.

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¿Ya conocías todos los beneficios de esta versión de WhatsApp?

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