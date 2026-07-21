[Publicidad]
WhatsApp ya ofrece más herramientas para personalizar tanto la experiencia de uso como la interfaz, y todas ellas se integran en la versión Plus.
El pasado mes de abril de 2026, Meta lanzó este tipo de suscripción que desbloquea funciones exclusivas y que ofrecen una nueva manera de interactuar con su aplicación.
Si quieres conocer cuánto cuesta y cuáles son sus beneficios, en Techbit te lo contamos.
¿Qué ofrece la suscripción a WhatsApp Plus?
De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la versión Plus es una suscripción opcional para los usuarios, nadie está obligado a comprarla. Sin embargo, con ella se acceden a beneficios como:
- Compartir stickers exclusivos con efectos especiales.
- Elegir temas e íconos de la aplicación para personalizar la cuenta.
- Fijar hasta 20 chats para que las conversaciones importantes permanezcan en la parte superior.
- Establecer tonos exclusivos para tus contactos favoritos.
- Personalizar las listas de chat con alertas, tonos de llamada y temas personalizados.
Leer también Qué significan los símbolos del WiFi de tu celular
¿Cuáles son los requisitos para suscribirse a WhatsApp Plus?
Los beneficios y la disponibilidad de WhatsApp Plus varían en cada región del mundo; en México ya se encuentra disponible, pero si aún no te aparece, es probable que no esté habilitada en tu país.
[Publicidad]
Si ya verificaste su disponibilidad en tu cuenta, estos son los requisitos que debes cumplir para contratar el servicio:
- Tener un número telefónico vigente.
- Contar con una cuenta de WhatsApp activa.
- Aceptar las condiciones del servicio de las suscripciones a Meta.
- Contar con un medio de pago para vincular a la cuenta.
Es importante mencionar que WhatsApp Plus renueva la suscripción automáticamente cada mes, a menos que canceles.
Además, puedes administrar tu suscripción desde la misma plataforma, dispositivo o cuenta con la que la hayas comprado.
[Publicidad]
¿Cómo suscribirse y cuánto cuesta WhatsApp Plus?
El precio de WhatsApp Plus en México es de $29 al mes. Y suscribirse es muy fácil, sólo necesitas tener tu cuenta activa y seguir los siguientes pasos en la aplicación:
- Abre a WhatsApp.
- Ve a “Ajustes”.
- Pulsa “Suscripciones”.
- Toca “WhatsApp Plus”; si no aparece esta opción, es posible que el servicio no se encuentre disponible.
- Selecciona “Continuar”.
- Revisa la información de pago y confirma la compra. Los pagos se procesan a través de App Store y Google Play Store, dependiendo de tu dispositivo.
- Confirma tu pago.
- Al final recibirás una confirmación de suscripción a WhatsApp Plus.
Al finalizar, inmediatamente tendrás acceso a todas las funciones exclusivas. Y si por alguna razón quieres cancelarla, haz esto:
- Abre WhatsApp.
- Dirígete a “Ajustes”.
- Toca “Suscripciones” y luego “WhatsApp Plus”.
- Pulsa “Cancelar suscripción”.
- Selecciona el motivo de la cancelación y, si lo prefieres, añade comentarios adicionales.
- Confirma el proceso y listo.
Meta indica que es posible cancelar hasta 24 horas antes de la próxima fecha de pago. Y recuerda que las funciones exclusivas desaparecerán una vez que se cancele la suscripción.
[Publicidad]
¿Ya conocías todos los beneficios de esta versión de WhatsApp?
Leer también ¿Te pueden revisar el celular al entrar a Estados Unidos?
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Liga MX: Cruz Azul vs Puebla – EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026
Nación
UNAM integra comisión para revisar resultados de examen de ingreso; analizarán factores en el desempeño de aspirantes
Estados
Tres migrantes de Guanajuato han muerto bajo custodia del ICE en lo que va del año; gobierno estatal apoyará repatriación de un cuerpo
Espectáculos
Carmen Aub, quien dio vida a Rutila en "El señor de los cielos", revela que su bebé será operada