WhatsApp ya ofrece más herramientas para personalizar tanto la experiencia de uso como la interfaz, y todas ellas se integran en la versión Plus.

El pasado mes de abril de 2026, Meta lanzó este tipo de suscripción que desbloquea funciones exclusivas y que ofrecen una nueva manera de interactuar con su aplicación.

Si quieres conocer cuánto cuesta y cuáles son sus beneficios, en Techbit te lo contamos.

¿Qué ofrece la suscripción a WhatsApp Plus?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la versión Plus es una suscripción opcional para los usuarios, nadie está obligado a comprarla. Sin embargo, con ella se acceden a beneficios como:

Compartir stickers exclusivos con efectos especiales.

Elegir temas e íconos de la aplicación para personalizar la cuenta.

Fijar hasta 20 chats para que las conversaciones importantes permanezcan en la parte superior.

Establecer tonos exclusivos para tus contactos favoritos.

Personalizar las listas de chat con alertas, tonos de llamada y temas personalizados.

Con WhatsApp Plus puedes acceder a stickers y tonos de llamada exclusivos. Foto: Captura de pantalla

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¿Cuáles son los requisitos para suscribirse a WhatsApp Plus?

Los beneficios y la disponibilidad de WhatsApp Plus varían en cada región del mundo; en México ya se encuentra disponible, pero si aún no te aparece, es probable que no esté habilitada en tu país.

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Si ya verificaste su disponibilidad en tu cuenta, estos son los requisitos que debes cumplir para contratar el servicio:

Tener un número telefónico vigente.

Contar con una cuenta de WhatsApp activa.

Aceptar las condiciones del servicio de las suscripciones a Meta.

Contar con un medio de pago para vincular a la cuenta.

Es importante mencionar que WhatsApp Plus renueva la suscripción automáticamente cada mes, a menos que canceles.

Además, puedes administrar tu suscripción desde la misma plataforma, dispositivo o cuenta con la que la hayas comprado.

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WhatsApp Plus ofrece un nuevo nivel de personalización para los usuarios. Foto: Unsplash

¿Cómo suscribirse y cuánto cuesta WhatsApp Plus?

El precio de WhatsApp Plus en México es de $29 al mes. Y suscribirse es muy fácil, sólo necesitas tener tu cuenta activa y seguir los siguientes pasos en la aplicación:

Abre a WhatsApp.

Ve a “Ajustes”.

Pulsa “Suscripciones”.

Toca “WhatsApp Plus”; si no aparece esta opción, es posible que el servicio no se encuentre disponible.

Selecciona “Continuar”.

Revisa la información de pago y confirma la compra. Los pagos se procesan a través de App Store y Google Play Store, dependiendo de tu dispositivo.

Confirma tu pago.

Al final recibirás una confirmación de suscripción a WhatsApp Plus.

Al finalizar, inmediatamente tendrás acceso a todas las funciones exclusivas. Y si por alguna razón quieres cancelarla, haz esto:

Abre WhatsApp.

Dirígete a “Ajustes”.

Toca “Suscripciones” y luego “WhatsApp Plus”.

Pulsa “Cancelar suscripción”.

Selecciona el motivo de la cancelación y, si lo prefieres, añade comentarios adicionales.

Confirma el proceso y listo.

Meta indica que es posible cancelar hasta 24 horas antes de la próxima fecha de pago. Y recuerda que las funciones exclusivas desaparecerán una vez que se cancele la suscripción.

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¿Ya conocías todos los beneficios de esta versión de WhatsApp?

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