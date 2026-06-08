Durante el mes pasado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer que más de 48 millones de líneas telefónicas fueron registradas en el padrón móvil. Sin embargo, hay usuarios que prefieren no hacer el trámite porque consideran que no es seguro.

Si eres uno de ello, debes darte prisa, ya que si no cumples con el registro antes del 30 de junio, no solo quedarás incomunicado, sino que también perderás acceso a ciertas aplicaciones de tu dispositivo.

¿Quieres saber de cuáles se trata? En Tech Bit compartimos el listado.

Algunas aplicaciones que operan con tu número de celular podrían quedar inhabilitadas si no registras tu línea telefónica. Foto: Pexels

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¿Qué aplicaciones no podrás usar si no vinculas tu línea telefónica?

Actualmente, ciertas aplicaciones como redes sociales y hasta videojuegos han visto a los números telefónicos como herramientas infalibles de verificación de identidad, con la que garantizan un servicio seguro para los usuarios.

Sin embargo, las personas que no den de alta su línea telefónica no podrán realizar llamadas, utilizar datos móviles y recibir mensajes SMS. En este sentido, las apps que requieren activaciones o confirmaciones por medio de los números de celular quedarán inhabilitadas.

Entre las más afectadas se encuentran aplicaciones bancarias como BBVA y de mensajería como es el caso de WhatsApp, ya que sin un número de teléfono activo no pueden operar por completo o sus funciones se ven limitadas.

Otras apps que no podrás utilizar por carencia de datos móviles son:

Redes sociales como Facebook, Instagram y Telegram.

Plataformas de servicios y trámites como Llave MX, SAT Móvil, IMSS Digital.

Servicios de streaming como Netflix y YouTube.

Aplicaciones de transporte privado como Uber y DiDi.

Juegos y otras apps de entretenimiento.

Plataformas de compra y paquetería como Amazon.

Si no vinculas tu línea telefónica, podrás utilizar algunas apps con WiFi pero no con datos móviles. Foto: Pixabay

¿Qué hacer para no perder el acceso a estas aplicaciones?

La única manera de evitar que pierdas el acceso a estas aplicaciones indispensables para la vida cotidiana, es vinculando tu línea telefónica a tu CURP.

Como sabes, este proceso no tiene costo y se realiza de manera presencial en cualquier módulo de tu operadora móvil, o en línea mediante el portal correspondiente.

Y si crees que el trámite no es seguro, recuerda que la información personal que entregues estará protegida por tu proveedor de telefonía, tal como se estipula en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Asimismo, las pruebas de vida como selfies y videos que proporciones al hacer el trámite vía online no serán almacenadas por tu operadora ni compartidas a la CRT o cualquier otro organismo.

Así que ya lo sabes, da de alta tu línea telefónica antes del 30 de junio para que sigas utilizando estas y otras aplicaciones sin ninguna restricción.

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