Meta está aprovechado una oportunidad que ha ido en crecimiento en redes sociales. Se trata del contenido serializado, una estrategia que divide un tema o historia en entregas continuas o episodios.

De acuerdo con un comunicado, la compañía está trabajando con creadores y productores de contenido para evolucionar esta experiencia. "Estamos probando series en Reels para ayudar a las personas a descubrir y seguir contenido serializado de manera más fácil [...] Estamos comenzando con algunos creadores de series y seguiremos desarrollando la experiencia con base en lo que aprendamos", señaló un portavoz de Meta.

En Tech Bit te contamos cómo funciona la nueva experiencia que le facilita a las personas seguir series en estas apps.

¡Ya podrás ver series en Facebook e Instagram! Así es la nueva experiencia de Meta. Imagen: Meta

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¿Cómo funcionan las series de Facebook e Instagram?

De acuerdo con la compañía, los creadores pueden hacer una serie utilizando Reels. Cada Reel se convierte en un episodio dentro de una historia más grande.

Las series aparecerán en una nueva pestaña dentro de los perfiles de los creadores, esta herramienta le permitirá a las personas encontrar más fácil los episodios de la serie sin tener que revisar todos los Reels de un creador para encontrar el siguiente episodio.

Por otro lado, cuando las personas descubran episodios mientras navegan por Reels o el Feed, verán la opción de acceder a la serie completa para poder explorar otros episodios. Además, podrán guardar la serie para mantenerse al día y puedan retomar la historia en donde la dejaron.

¡Ya podrás ver series en Facebook e Instagram! Así es la nueva experiencia de Meta. Imagen: Meta

Por el momento, esta experiencia se encuentra en fase de prueba y la compañía está evaluando distintas opciones de monetización que se integran de forma natural en Facebook e Instagram; además que buscan desarrollar y mejorar esta experiencia para que los usuarios puedan consumir este tipo de contenido en sus plataformas.

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