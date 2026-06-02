Huixquilucan, Méx.- Una persona falleció en Huixquilucan, derivado de las lluvias registradas el lunes, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La persona se encontraba en un sótano de una vivienda ubicada en Hacienda de las Golondrinas, donde el agua alcanzó niveles de dos metros de profundidad, por lo que murió por ahogamiento.

En la zona, personal de Grupo Tláloc acudió para realizar labores de desazolve y limpieza en al menos cinco viviendas que resultaron inundadas.

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Fue el desbordamiento del río La Coyotera, a causa de una lluvia, lo que provocó inundaciones en distintas zonas de Huixquilucan, de acuerdo con las autoridades municipales.

El desbordamiento del río ocurrió a la altura del fraccionamiento Hacienda Las Golondrinas, lo que afectó la circulación en las avenidas Hueyetlaco y Hacienda del Ciervo. En el lugar, tres automóviles quedaron atrapados.

Otras de las colonias afectadas fueron San Fernando, donde el agua alcanzó alrededor de 30 centímetros e ingresó a patios de viviendas.

También se reportaron encharcamientos de más de 50 centímetros en Santiago Yancuitlalpan y Jesús del Monte.

Esta mañana, a través de sus redes sociales oficiales, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco informó que la circulación quedó restablecida en las vialidades afectadas por la lluvia luego de los trabajos realizados por personal de Aguas de Huixquilucan y del Sistema Municipal de Emergencias 24/7.

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Las labores se realizaron en puntos como Palma Dátil-Hueyetlaco, Hacienda de las Palmas, Jesús del Monte y Camino a Santiago Yancuitlalpan, donde se desplegaron unidades hidroneumáticas tipo vactor para atender afectaciones y liberar las vialidades.

mahc/LL