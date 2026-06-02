“Nada más llueve y ya nos da miedo, ya estamos temerosos de lo que pueda pasar”, declaró un residente de Hacienda Golondrinas, en Huixquilucan, afectado tras las inundaciones registradas la noche del lunes, derivado de la lluvia.

“Ya van dos, tres veces que se ha inundado así, la verdad es que es una tristeza que el municipio no haya dado solución a este problema”, comentó.

Habitantes de Hacienda Golondrina reconocieron los trabajos del Sistema de Agua, quienes acudieron para drenar las calles afectadas.

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El desbordamiento del Río La Coyotera, a causa de una lluvia, fue lo que provocó inundaciones en distintas zonas de Huixquilucan, de acuerdo con las autoridades municipales.

La precipitación se registró alrededor de las 19:00 horas, de este pasado lunes, en la zona limítrofe entre Huixquilucan y Cuajimalpa.

El desbordamiento del río ocurrió a la altura del fraccionamiento Hacienda Las Golondrinas, lo que afectó la circulación en las avenidas Hueyetlaco y Hacienda del Ciervo. En el lugar, tres automóviles quedaron atrapados.

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Otras de las colonias afectadas fueron San Fernando, ahí el agua alcanzó alrededor de 30 centímetros e ingresó a patios de viviendas.

También se reportaron encharcamientos de más de 50 centímetros en Santiago Yancuitlalpan, a la altura del verificentro, lo que impidió el acceso desde Jesús del Monte.

En la comunidad de Jesús del Monte se registraron anegaciones a la altura del fraccionamiento Villa del Lago.

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Esta mañana, a través de sus redes sociales oficiales, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco informó que la circulación quedó restablecida en las vialidades afectadas por la lluvia luego de los trabajos realizados por personal de Aguas de Huixquilucan y del Sistema Municipal de Emergencias 24/7.

Las labores se realizaron en puntos como Palma Dátil-Hueyetlaco, Hacienda de las Palmas, Jesús del Monte y Camino a Santiago Yancuitlalpan, donde se desplegaron unidades hidroneumáticas tipo vactor para atender afectaciones y liberar las vialidades.

El Equipo Delta mantiene presencia en distintos puntos del municipio para atender afectaciones derivadas de las lluvias y apoyar a la población.

LL