Ante las fuertes lluvias que se registraron la noche de este lunes 1 de junio en el poniente de la CDMX, con afectaciones principalmente en la alcaldía Cuajimalpa, donde de activó la alerta púrpura, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), reportó que brigadas de la dependencia atendieron un 25% de los encharcamientos registrados en la demarcación.

En un comunicado conjunto del Gobierno de la CDMX, se dio a conocer el despliegue de equipos de emergencia para atender las afectaciones que se han presentado en diversos puntos de la demarcación como Juan de Dios esquina Miguel Romero, colonia El Yaqui; José María Castorena y Antonio Ancona, colonia Cuajimalpa; avenida Arteaga y Salazar, colonia Contadero; avenida Tamaulipas, colonia Lomas de Santa Fe; y calle Trueno, en el pueblo de San Pedro Cuajimalpa.

La dependencia atendió estos puntos con equipos hidroneumáticos, unidades Hércules, vehículos de bombeo de emergencia y equipo Bobcat.

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Asimismo, en el cruce de las calles Ébano y Jacaranda, brigadas de la Segiagua y de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizaron labores de retiro de granizo acumulado que obstruyó las rejillas pluviales para restablecer el funcionamiento de la red.

En la calle Hermandad de la colonia Ébano, alcaldía Cuajimalpa, se reportó el encharcamiento en la puerta de acceso de la Escuela Secundaria Técnica No. 48, en el cual trabajan las autoridades para desalojar el agua.

Además, brigadas de atención se dirigen hacia la barranca Santa Rita en la calle Las Galicias, colonia Las Galicias, para trabajar en un desbordamiento reportado, labores que presentan complejidad debido a que se trata de una zona de difícil acceso, precisaron las autoridades.

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Al corte de las 22:00 horas, el volumen de lluvias registradas en toda la capital fue de más de 10.3 millones de metros cúbicos.

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