Metrópoli | 02-06-26 | 08:49 | Actualizada | 02-06-26 | 08:49 |

Huixquilucan, Estado de México. - El informó que la circulación quedó restablecida en las registrada la noche del lunes, luego de los trabajos realizados por personal de Aguas de Huixquilucan y del Sistema Municipal de Emergencias 24/7.

Las labores se realizaron en puntos como Palma Dátil-Hueyetlaco, Hacienda de las Palmas, Jesús del Monte y Camino a Santiago Yancuitlalpan, donde se desplegaron unidades hidroneumáticas tipo vactor para atender afectaciones y liberar las vialidades.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informó que las vialidades quedaron limpias y abiertas a la circulación tras varias horas de trabajo durante la noche.

Lee también

“Quiero felicitar al Equipo Delta de Aguas de Huixquilucan y a los integrantes del del Gobierno Municipal de Huixquilucan porque, gracias a su enorme esfuerzo y la labor que realizaron por varias horas durante la noche de este lunes, tenemos limpias y restablecidas a la circulación todas las vialidades del municipio”, señaló.

El Equipo Delta mantiene presencia en distintos puntos del municipio para atender afectaciones derivadas de las lluvias y apoyar a la población.

mahc/LL

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]