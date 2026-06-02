Huixquilucan, Estado de México. - El Gobierno de Huixquilucan informó que la circulación quedó restablecida en las vialidades afectadas por la lluvia registrada la noche del lunes, luego de los trabajos realizados por personal de Aguas de Huixquilucan y del Sistema Municipal de Emergencias 24/7.

Las labores se realizaron en puntos como Palma Dátil-Hueyetlaco, Hacienda de las Palmas, Jesús del Monte y Camino a Santiago Yancuitlalpan, donde se desplegaron unidades hidroneumáticas tipo vactor para atender afectaciones y liberar las vialidades.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informó que las vialidades quedaron limpias y abiertas a la circulación tras varias horas de trabajo durante la noche.

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“Quiero felicitar al Equipo Delta de Aguas de Huixquilucan y a los integrantes del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 del Gobierno Municipal de Huixquilucan porque, gracias a su enorme esfuerzo y la labor que realizaron por varias horas durante la noche de este lunes, tenemos limpias y restablecidas a la circulación todas las vialidades del municipio”, señaló.

El Equipo Delta mantiene presencia en distintos puntos del municipio para atender afectaciones derivadas de las lluvias y apoyar a la población.

mahc/LL