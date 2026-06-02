El senador Javier Corral anunció que desistió a la impugnación de la investigación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el supuesto intento de detención en agosto del 2024.

A través de un comunicado conjunto de Javier Corral y su asesoría jurídica, el buffet de abogados Schütte & Delsol señalaron lo siguiente:

"El senador Corral no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, quien ha actuado con un doble rasero: por un lado, en la Ciudad de México, ha tomado este trámite judicial como un acto de persecución política y, por otro lado, en Chihuahua, esto mismo lo presenta como una prueba de exoneración".

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Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua. Foto: Especial

Enfatizó que existe “distorsión informativa” en cuanto al intento de detención del morenista en el restaurante Gin Gin de La Roma en CDMX, por lo que el senador “no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos”.

“La determinación quedará firme respecto de los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024, sin embargo, el montaje contra Javier Corral no comienza ni termina ahí”, señaló.

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En el comunicado conjunto de Corral Jurado y su asesoría jurídica, se sostuvo que “los diversos delitos cometidos en su contra” continúan bajo investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR) y en seguimiento a las denuncias presentadas.

“Convencidos de que la sociedad mexicana está cansada de la utilización política del sistema de justicia y tiene derecho a una investigación exhaustiva, a una actuación con debida diligencia y a conocer, con pruebas, quienes se conducen con rectitud, y quiénes se esconden detrás de la mentira y la manipulación, llamamos a que se investiguen a fondo los dos lados: tanto las acusaciones contra la administración del ex gobernador Javier Corral, como la instrumentalización y uso faccioso de las instituciones del estado para fines políticos por parte de la actual administración del estado de Chihuahua, garantizando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia”, finalizó.

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