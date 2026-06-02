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El plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ya se extendió por varias calles del Centro Histórico, alcanzó a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, cuyos accesos se encuentran bloqueados.
Desde ayer por la noche, maestros llegaron con sus casas de campaña y se colocarán en los accesos al recinto legislativo ubicado sobre las calles de Donceles y Allende.
Debido a esta situación, la sesión de la Comisión Permanente y un periodo extraordinario, programados para hoy en el edificio de Donceles, cambiaron de sede y se realizarán en el edificio de Gante.
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