La actividad económica relacionada con el fútbol en México generó en 2024 un Valor Agregado Bruto (VAB) de 52 mil 640 millones de pesos, equivalente a 0.16% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con una estimación realizada por Banamex bajo una metodología similar a la utilizada por el INEGI para medir sectores como turismo y cultura.

El análisis señala que, aunque el fútbol suele analizarse desde una perspectiva deportiva o social, su impacto económico se extiende a diversas actividades como medios de comunicación, apuestas, comercio, fabricación de artículos deportivos y servicios recreativos. Bajo este enfoque, el llamado deporte rey tiene una participación económica comparable a la de algunas industrias formalmente identificadas dentro de las cuentas nacionales.

“Es de tamaño similar a todo lo generado por los consultorios dentales, la mitad de la industria de fabricación de equipo de audio y de video y el doble de las uniones de crédito e instituciones de ahorro. Esto refuerza la idea de que el deporte profesional y amateur, los medios de comunicación y el entretenimiento forman un ecosistema económico integrado y significativo”, resaltó.

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Banamex explicó que el fútbol no aparece como una actividad específica dentro de los registros económicos oficiales, por lo que elaboró una medición basada en “cuentas satélite” para identificar qué parte de distintas ramas productivas existe gracias a la actividad futbolística El resultado ubica al sector en un rango de entre 0.10% y 0.23% del PIB, con una estimación central de 0.16%.

El estudio encontró que los medios de comunicación representan la principal fuente de valor económico vinculada al fútbol. La transmisión de programas de radio y televisión, junto con la televisión de paga, concentra 33.3% del VAB generado por esta industria. En comparación, el fútbol profesional aporta 17.3%, mientras que el fútbol amateur participa con 14.3%.

De acuerdo con los cálculos de la institución financiera, la transmisión de programas de radio y televisión genera alrededor de 9 mil 617 millones de pesos relacionados con el fútbol, mientras que los operadores de televisión de paga aportan otros 7 mil 758 millones. En contraste, la actividad de clubes y equipos profesionales contribuye con poco más de 9 mil 100 millones de pesos.

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Los resultados muestran que el fútbol opera económicamente más como una industria de entretenimiento y contenidos que como una actividad estrictamente deportiva. Además, Banamex identificó que se trata de una actividad procíclica, es decir, con una alta sensibilidad al comportamiento de la economía, ya que el gasto en entretenimiento suele aumentar durante los periodos de expansión y reducirse en fases de desaceleración.

Entre los sectores que también participan en la generación de valor económico destacan las apuestas deportivas, con una aportación estimada de 5 mil 828 millones de pesos; los servicios recreativos asociados al fútbol amateur, con 7 mil 501 millones; y el comercio minorista de artículos relacionados con este deporte, con 6 mil 414 millones de pesos.

Aportará mundial 0.1 puntos porcentuales a la economía de México en 2026

Banamex destacó que el impacto económico del fútbol va más allá de la actividad directa de clubes, ligas y medios de comunicación. Al incorporar los efectos de arrastre sobre proveedores y el gasto realizado por trabajadores vinculados a esta industria, la contribución total puede alcanzar hasta 0.45% del PIB.

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La institución estimó que los efectos indirectos generados por la cadena de suministro suman alrededor de 22 mil 090 millones de pesos adicionales, mientras que el consumo realizado por los trabajadores relacionados con el sector genera otros 76 mil 774 millones de pesos en valor agregado.

En este contexto, el banco recordó que previamente calculó que la participación de México como una de las sedes de la Copa Mundial de fútbol de 2026 aportará alrededor de 0.1 puntos porcentuales al crecimiento económico del país durante ese año. Bajo este escenario, la economía mexicana crecería 1.3%, frente a una expansión estimada de 1.2% en ausencia del evento.

A nivel internacional, Banamex señaló que la contribución económica del fútbol en México todavía se encuentra por debajo de economías donde esta industria tiene una mayor monetización. Mientras en México representa 0.16% del PIB, en España equivale a 1.44%, en Italia a 0.6% y en Portugal se ubica entre 0.26% y 0.32%, lo que refleja el margen de crecimiento que aún tiene esta actividad dentro de la economía nacional.

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