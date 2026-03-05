El secretario de Hacienda, Édgar Amador, afirmó que México necesita una mayor participación de la banca para impulsar el financiamiento a empresas y hogares y así aprovechar plenamente el potencial de crecimiento de la economía.

Durante su participación en la 34 edición de la Plenaria de Consejeros de Banamex, el funcionario señaló que el sistema financiero será clave para canalizar recursos hacia sectores productivos y apoyar el crecimiento en los próximos años, particularmente en un contexto de mayor inversión pública y privada.

“El sector financiero será fundamental para que el crédito fluya hacia sectores productivos y los hogares. Persisten desafíos en el acceso al crédito, principalmente para pymes, mujeres y jóvenes. Hoy, en muchos casos, la principal fuente de financiamiento sigue siendo el crédito comercial no bancario. Debemos fortalecer alternativas más accesibles y competitivas. México necesita una mayor participación de la banca para alcanzar todo su potencial”, dijo.

Amador Zamora indicó que hacia 2026 el panorama económico será más favorable, impulsado por la recuperación gradual de la demanda interna, el despliegue del nuevo Plan Nacional de Infraestructura y un mayor dinamismo de la inversión. En ese contexto, la Secretaría de Hacienda prevé que la economía mexicana podría acercarse a un crecimiento cercano a 3% hacia el final del ejercicio.

“Proyectamos un crecimiento más sólido en 2026 que se consolidará hacia 2027 conforme la inversión pública y privada se materialicen. No es solo nuestra perspectiva, diversos organismos han revisado al alza sus expectativas.

"La OCDE, por ejemplo, elevó su previsión al 1.4 y el Banco de México a 1.6. Son señales de que la confianza se está fortaleciendo y de que los fundamentos están respondiendo”, resaltó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El funcionario destacó que el Plan Nacional de Infraestructura contempla una cartera superior a cinco billones de pesos distribuidos en más de mil 500 proyectos en sectores como energía, transporte ferroviario, carreteras, puertos, salud y agua. Esta estrategia busca aumentar la inversión pública y al mismo tiempo catalizar capital privado sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

En ese contexto, explicó que el gobierno también impulsa mecanismos para movilizar el ahorro interno hacia proyectos productivos. Entre ellos se encuentra el fortalecimiento de la banca de desarrollo, la creación de nuevos vehículos de inversión y esquemas de participación privada bajo reglas claras y certidumbre jurídica.

El titular de Hacienda explicó que el desempeño económico se apoyó en un ajuste fiscal equivalente a un punto del Producto Interno Bruto (PIB) ejecutado de manera gradual, lo que permitió evitar una afectación mayor sobre la actividad productiva.

México, competitivo en comercio internacional

Asimismo, señaló que México mantiene una posición competitiva en el comercio internacional. En 2025, el país se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto en exportaciones como en importaciones, en parte por un mayor aprovechamiento del tratado comercial de América del Norte por parte de las empresas mexicanas.

El funcionario agregó que la inversión extranjera directa alcanzó en 2025 un máximo histórico de 41 mil millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversionistas en la economía mexicana en un contexto global incierto.

“En un contexto global incierto donde la mayoría de los países emergentes reciben menos inversión extranjera, ese dato es una señal contundente de confianza. Las cadenas globales de valor se están reconfigurando.

"La política industrial ya no se define solo por costos, sino por productividad, seguridad, resiliencia y acceso confiable a insumos. La pregunta no es si esta transformación ocurrirá, sino qué países están mejor posicionados para aprovecharla. México es uno de ellos, pero debemos ir más allá del ensamble”, comentó.

Tipo de cambio aminora impacto en inflación

En su discurso, el secretario de Hacienda resaltó que la inflación ha tenido efectos limitados derivados del ajuste del IEPS a partir de 2026, donde el tipo de cambio ha ayudado a aminorar los impactos en productos importados.

“Los efectos derivados de ajustes al IEPS han sido acotados y transitorios, con una contribución de apenas 0.17 puntos porcentuales a la inflación anual. Tampoco observamos traspasos inflacionarios significativos asociados con aranceles aplicados a países intentando comerciar con México. La dinámica de tipo de cambio ha contribuido también a contener presiones sobre bienes importados e insumos”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

