El PIB de México creció 0.6% en 2025 y aumentó 1.8% de octubre a diciembre, rompiendo así con una racha de caídas en el segundo y tercer trimestre del año, confirmó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en sus datos definitivos.

El organismo autónomo aumentó levemente su estimación oportuna del 30 de enero, cuando estuvo por debajo de las expectativas del mercado, como resultado del incremento anual de 4.2% de las actividades primarias y del avance de 1.3% de las terciarias, contrarrestados por una caída de 1.3% de las secundarias, según cifras originales.

Mientras, el aumento trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) ocurrió por un avance en el sector agropecuario de 7.8%, aunado a una subida de 2.1% en los servicios y de 0.3% en la industria, agregó el instituto, con base en cifras desestacionalizadas.

La subida de 2025 es menor al crecimiento anual de 1.5% de 2024, de 3.3% de 2023, de 3.9% en 2022 y de 6.1% en 2021.

Cuarto trimestre

Por otro lado, el PIB del cuarto trimestre creció 1.8% interanual, la tasa de crecimiento más alta de los cuatro trimestres del año, con base en cifras originales.

Esto ocurrió por la subida interanual del sector agropecuario de 7.2%, además del aumento de 2.2% en los servicios y de 0.4% en la industria.

Las estadísticas corresponden al primer año completo de la presidencia en México de Claudia Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre de 2024, en medio de la incertidumbre generada por la guerra comercial impulsada por Donald Trump en Estados Unidos, destino de más de 80% de las exportaciones mexicanas.

Dentro de los pronóstivos

El PIB está debajo de lo esperado por el gobierno mexicano, que estimaba un crecimiento de entre 2% y 3%.

Sin embargo, se ubica apenas por encima de la estimación de crecimiento del Banco de México (Banxico), que lo ubicaba en 0.5%, y que prevé que el país crecerá 1.25% en 2026.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó en octubre a 0.6% desde el 0.3% previo su previsión de crecimiento para México en 2025, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su previsión en septiembre a una tasa de 1% desde 0.2% anterior.

La economía de México creció 1.5% en 2024, pero cayó 0.6% de octubre a diciembre de ese año, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Trump en Estados Unidos.

México creció 3.2% en 2023, 3.9% en 2022 y 6.1% en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.

