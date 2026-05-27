El canciller Roberto Velasco declinó responder a los cuestionamientos sobre si ya recibió las pruebas por parte del gobierno de Estados Unidos respecto a las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha, el senador morenista, Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de Sinaloa por sus vínculos con un cártel de las drogas.

En el marco del inicio de la sesión solemne de la Reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) en el Senado de la República, el secretario de Relaciones Exteriores guardó silenció ante la pregunta.

-¿Ya le llegaron las pruebas de Estados Unidos sobre el caso Sinaloa?

Lee también Desfilan políticos ante la FGR por caso Rocha Moya

“Voy ahorita al evento", respondió brevemente, acompañado de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Frente la insistencia sobre si la cancillería ya contaba con información enviada por el gobierno estadounidense que ha exigido la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario no respondió.

nro/apr