Ciudad Juárez.- El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acudió esta mañana a comparecer en calidad de testigo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.

El fiscal acude por el caso del narcolaboratorio y la muerte de dos agentes estadounidenses y dos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

A su llegada, el exfiscal comentó que estaba confiado en el proceso y en las instituciones.

Lee también Prevén que Maru Campos asista a la FGR en CDMX; comparecerá por caso de agentes de CIA en Chihuahua

Llegó acompañado por su equipo legal e ingresó a la FGR para rendir su declaración la cual estaba programada a las 10:00 am.

Al exterior había un grupo de manifestantes apoyando a Maru Campos quienes agredieron a un grupo de periodistas y personas que estaban realizando la cobertura.