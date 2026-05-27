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Ciudad Juárez.- El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acudió esta mañana a comparecer en calidad de testigo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.
El fiscal acude por el caso del narcolaboratorio y la muerte de dos agentes estadounidenses y dos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
A su llegada, el exfiscal comentó que estaba confiado en el proceso y en las instituciones.
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Llegó acompañado por su equipo legal e ingresó a la FGR para rendir su declaración la cual estaba programada a las 10:00 am.
Al exterior había un grupo de manifestantes apoyando a Maru Campos quienes agredieron a un grupo de periodistas y personas que estaban realizando la cobertura.
Grupo de ciudadanos llegan sede de la FGR en Ciudad Juárez para apoyar a Maru Campos; exfiscal de Chihuahua acudirá a las 10 horas
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