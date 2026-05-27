Jose Luiz Rodríguez Zapatero se convirtió en el primer expresidente de España que tendrá que declarar como imputado en una causa por tráfico de influencias.

Su caso se suma a otros dos: el de la esposa y el hermano del actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que tienen al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al propio gobierno, en la tablita, con reclamos de la oposición para adelantar elecciones.

La revelación del hallazgo, en la caja fuerte del despacho de Zapatero, de joyas y relojes, atizó el escándalo, aunque el exjefe de gobierno defiende que se trata de piezas heredadas de su madre y de su suegra, así como otros regalos.

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¿De qué acusan a Zapatero?

La causa por la que Zapatero es señalado es conocida como "Plus Ultra".

Zapatero, en el poder entre 2004 y 2011, es sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de Covid-19, que impactó con fuerza al sector turístico y de la aviación.

El juez dijo que hay indicios de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros", y, principalmente, la empresa Plus Ultra.

Los partidos PP y Vox expresaron sus dudas sobre el rescate de Plus Ultra y presentaron querellas denunciando posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

La Autorité des Marchés Financiers (AMF), el regulador bursátil francés, descubrió una conversación en Signal entre el empresario franco-peruano Felipe Baca y el bróker venezolano Danilo Diazgranados que aludían a un "cliente" en Venezuela interesado en blanquear una “importante cantidad de dinero en efectivo”.

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En 2024, la Fiscalía Anticorrupción de España recibió dos solicitudes de cooperación internacional ante la posibilidad de que el dinero del rescate a Plus Ultra se hubiera usado para alimentar esa trama de lavado de dinero en Venezuela.

Ese mismo año, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron una propiedad del empresario holandés Simon Verhoeven, señalado como gestor de varias filiales del entramado. Durante el cateo, se encontró dinero en efectivo, lingotes de oro y artículos de lujo valorados en cientos de miles de euros.

En el caso del Zapatero, el sumario en su contra afirma que encabezó una estructura destinada a mediar con organismos públicos para obtener beneficios económicos, con la participación de una red de empresas y colaboradores que canalizaban los pagos, incluyendo una sociedad vinculada a sus hijas.

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Según el juez, el exgobernante fungió como “vértice” de una estructura “estable y jerarquizada” de tráfico de influencias, apoyada en una red societaria que habría operado tanto en España como en el exterior.

Se investiga, asimismo, si Zapatero recibió contraprestaciones económicas a cambio de influir en la concesión del rescate de Plus Ultra. Los pagos, según investigaciones preliminares, ascenderían a unos 1.95 millones de euros, presuntamente canalizados a través de la consultora Análisis Relevante S. L.

¿Y las joyas?

Como parte de las pesquisas, fue registrado el despacho de Zapatero, ubicado en la calle de Ferraz. Allí, en la caja fuerte, se encontraron las joyas y relojes.

Zapatero alegó que él y su esposa vendieron la casa en que vivían y compraron una parcela para construir otra. Mientras tanto, decidieron vivir en una casa de alquiler que no contaba con caja fuerte. Así que decidieron llevar las joyas, herencia de familia, a la caja fuerte del despacho.

Zapatero defiende su inocencia en el caso Plus Utra y afirma que se trata de una persecución política en su contra. Tendrá que declarar como imputado los días 17 y 18 de junio.

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La imputación de Zapatero se suma a otras investigaciones judiciales que debilitan a Sánchez, entre ellas la de su hermano David, quien mañana deberá testificar en un caso donde se le acusa de tráfico de influencias, y la de su esposa, Begoña Gómez, señalada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. También está acusado el antiguo hombre de confianza de Sánchez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El líder del Partido Popular (derecha), el principal de oposición, Alberto Núñez Feijóo, criticó este miércoles la "situación agónica" de un Gobierno "indecente", y pidió una vez más elecciones generales anticipadas, que Sánchez descartó este miércoles.