Miles de usuarios en México aún no completan el registro obligatorio de líneas telefónicas, un trámite que ya comenzó a generar preocupación por las posibles suspensiones de servicio y el riesgo de fraudes digitales relacionados con el proceso.

Registro Obligatorio de Celulares 2026 en México. Foto: Creada con IA

La medida impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum busca que cada número celular quede vinculado a una identidad oficial para combatir delitos como extorsiones y fraudes telefónicos. Sin embargo, el tema también ha provocado dudas sobre los datos personales que sí pueden solicitar las compañías telefónicas y aquellos que están prohibidos.

Lee también: Hot Sale 2026: los colchones de Coppel que están arrasando por sus descuentos y comodidad

¿Cuántos días quedan para registrar tu línea telefónica?

De acuerdo con las autoridades, el trámite deberá completarse antes del 30 de junio de 2026. Al cierre de esta nota, faltan 34 días para cumplir con el proceso.

Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

Quienes no realicen el registro podrían sufrir la suspensión temporal de su línea telefónica, incluyendo llamadas, mensajes SMS y acceso a datos móviles.

¿Por qué es obligatorio registrar tu línea telefónica en México?

El nuevo esquema forma parte del registro nacional de celulares 2026, una estrategia avalada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para impedir el uso anónimo de líneas telefónicas en actividades ilícitas.

Con este sistema, las autoridades pretenden dificultar delitos relacionados con llamadas de extorsión, estafas y operaciones del crimen organizado realizadas mediante teléfonos móviles.

Lee también: Hot Sale 2026: las mejores ofertas de Mercado Libre con hasta 39% de descuento

La intención es que cada línea quede asociada oficialmente con la identidad de su titular, lo que permitiría rastrear con mayor facilidad el origen de ciertos delitos.

¿Qué datos debes otorgar al registrar tu celular?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones advirtió que el trámite únicamente debe realizarse directamente con la operadora móvil correspondiente y no mediante enlaces sospechosos, mensajes o llamadas externas.

Registro de celulares en México. Foto: Imagen generada con IA

Para completar el registro obligatorio del celular, las compañías podrán solicitar documentos como identificación oficial vigente, CURP en el caso de personas físicas y RFC para empresas o personas morales.

Además, algunas operadoras podrían pedir una selfie o prueba de vida para confirmar la identidad del usuario. No obstante, quienes no deseen realizar este procedimiento en línea pueden acudir presencialmente a los centros de atención.

Lee también: Hot Sale: disfruta el Mundial 2026 con los precios especiales en pantallas de Elektra que no te puedes perder

¿Qué datos NO pueden pedirte durante el registro?

Uno de los puntos que más inquietud ha generado entre usuarios es la posibilidad de entregar datos biométricos.

Las autoridades aclararon que ninguna empresa está autorizada para solicitar huellas dactilares, escaneo de iris, reconocimiento facial avanzado, pruebas de ADN ni información médica o fisiológica.

Por ello, si alguien intenta obtener este tipo de datos mediante redes sociales, mensajes o llamadas, podría tratarse de un fraude relacionado con el registro de líneas telefónicas.

Registro Obligatorio de Celulares en México. Foto: Pixabay

¿Quiénes no están obligados a registrar su celular?

Los lineamientos contemplan algunas excepciones para determinados usuarios y dispositivos.

Entre ellos se encuentran equipos que únicamente funcionan con datos móviles y no permiten llamadas o mensajes, líneas institucionales de emergencia o atención gubernamental, así como tablets y dispositivos sin funciones telefónicas.

También están contemplados los menores de edad, ya que el trámite deberá realizarlo el tutor legal, además de usuarios cuyos datos ya fueron verificados previamente al contratar el servicio.

También te interesará:

"Le vamos a cambiar la vida"; el tío Richie se reunirá con repartidor en silla de ruedas que inspiró en redes

Temporada de huracanes 2026; Conoce la fecha oficial del inicio de ciclones en el Caribe y el Golfo de México

Periodismo e Inteligencia Artificial: expertos en medios y contenido debatirán el futuro digital en CDMX

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

akv