La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado y la emoción ya se siente en la cancha. Si quieres vivir cada partido, jugada y gol como si estuvieras en el estadio, este es el momento perfecto para renovar tu sala.

En este Hot Sale 2026, Elektra tira la casa por la ventana con precios especiales y descuentos irresistibles en pantallas de última tecnología.

Ya sea que busques definición 4K, tecnología OLED o un sonido envolvente que te haga vibrar, aquí te presentamos las mejores ofertas para que no te pierdas ni un solo detalle de la fiesta mundialista sin descuidar tu bolsillo.

Precios especiales en pantallas de Elektra

Pantalla 86 Pulgadas LG Smart TV 4K

Si el objetivo es llevar la experiencia del entretenimiento al siguiente nivel, pocas cosas imponen tanto respeto como una pantalla de 86 pulgadas. LG ha logrado consolidar una opción monumental que no solo destaca por su colosal tamaño, sino por integrar un ecosistema inteligente pulido y tecnologías de procesamiento que justifican la inversión.

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Pantalla 70 Pulgadas Samsung UHD Smart TV

El segmento de las 70 pulgadas se ha convertido en el favorito de quienes buscan una experiencia de cine o estadio en casa sin dar el salto económico que implican las 75 u 85 pulgadas. La propuesta de Samsung con su tecnología Crystal UHD busca entregar una calidad de imagen nítida, funciones inteligentes avanzadas y un diseño estilizado a un precio competitivo.

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Pantalla LED HKPRO Roku TV 40 Pulgadas

La marca HKPRO se ha consolidado en el sector de entrada gracias a su agresiva estrategia de precios. Con este modelo de 40 pulgadas, la marca apuesta por una fórmula ganadora: combinar una resolución adecuada para su tamaño con el sistema operativo de streaming más intuitivo del mercado: Roku TV.

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Pantalla hisense 43 pulg

Hisense se ha convertido en un gigante del mercado de televisores gracias a su capacidad de incluir características de gamas más altas (como resolución 4K real, HDR dinámico y funciones de inteligencia artificial) en presupuestos sumamente accesibles. Su línea de 43 pulgadas destaca por ofrecer una densidad de píxeles excelente, lo que significa que las imágenes se ven sumamente nítidas incluso si te sientas cerca de la pantalla.

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Pantalla LED HD Daewoo 32" Linux

El segmento de las 32 pulgadas es el más buscado cuando se necesita una pantalla secundaria: para la cocina, el cuarto de los niños, un negocio pequeño o como monitor de respaldo. La propuesta de Daewoo con sistema operativo basado en Linux se enfoca en ofrecer un equipo accesible, de encendido rápido y con las aplicaciones de streaming más populares sin elevar el costo de adquisición.

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