El Santuario María Desatadora de Nudos se ha convertido en un punto de encuentro para viajeros que buscan un momento de paz, pero también para conocer uno de los recintos dedicados a esta advocación mariana que ha ganado gran popularidad en el país.

Si quieres conocer un lugar diferente, relativamente cerca de la Ciudad de México, aquí te contamos dónde se encuentra y en qué horarios abre.

¿Cuál es la historia del Santuario de María Desatadora de Nudos?

La historia con la que inicia el Santuario de María Desatadora de Nudos se remonta al siglo XVIII en Augsburgo, Alemania. Se dice que una pareja de aquella época, que había pasado malos momentos, consideró separarse; pero como último intento para permanecer juntos recurrieron al padre jesuita Jakob Rem.

Durante el encuentro, la esposa le dio al padre la cinta blanca de su boda, a la que por cada discusión le había hecho un nudo. El sacerdote desató los nudos mientras oraba a la Virgen María, pidiéndole ayuda para salvar ese matrimonio.

Se hizo el milagro y, según cuenta la historia, además de reconciliarse, la pareja vivió feliz el resto de su vida.

El Santuario María Desatadora de Nudos también ofrece misas. Foto: Facebook María Desatadora de Nudos Querétaro

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Dónde está el Santuario de María Desatadora de Nudos más cercano a CDMX

Con el paso del tiempo, la creencia cruzó fronteras hasta llegar a América Latina gracias al Papa Francisco.

Y, en honor a María, en la ciudad de Querétaro se construyó uno de los Santuario de María Desatadora de Nudos.

Este sitio se ubica en Anillo Vial Fray Junípero Serra S/N. De acuerdo con Google Maps, desde la Ciudad de México se recorren por carretera alrededor de 3 horas.

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Cómo es el Santuario de María Desatadora de Nudos

Este santuario fue diseñado para transmitir tranquilidad en un entorno natural, decorado con mezquites y olivos. En el centro destaca una imagen de María Desatadora de Nudos, indicando el principal punto de oración para los visitantes.

Cuenta con el Muro de Nudos, uno de los espacios más representativos, donde las personas que llegan colocan listones blancos con sus intenciones, simbolizando los problemas o situaciones que desean confiar a la Virgen.

La tradición dicta que una vez que se ha cumplido su petición, se debe volver y quitar el listón blanco para cambiarlo por uno de color a manera de agradecimiento.

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En el santuario, gran parte al aire libre, también se pueden visitar espacios de oración y contemplación, pensados para la reflexión personal.

Como parte de sus actividades, se realizan misas, oraciones comunitarias y eventos especiales a lo largo del año.

Los listones blancos son colocados en el Muro de Unos cuando el visitante va llegando. Foto: Facebook María Desatadora de Nudos Querétaro

Horarios del Santuario de María Desatadora de Nudos en Querétaro

Aunque siempre está abierto, si quieres asistir a sus misas y otras actividades litúrgicas, considera que únicamente son a las 11:00 y 13:00 horas.

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Entre naturaleza y devoción, este destino es perfecto para hacer una pausa, disfrutar la naturaleza, alimentar tu espiritualidad o simplemente meditar. ¿Ya lo conocías?

El Santuario María Desatadora de Nudos de Querétaro abre todos los días. Foto: Facebook María Desatadora de Nudos Querétaro

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